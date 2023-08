Calcio Promozione – L’Asola sogna di bissare una stagione super. Mister Franzini: “I segreti? Lavoro e voglia di vincere”

Asola Mancava solo l’Asola all’appello: i biancorossi ieri sera si sono ritrovati allo “Schiantarelli” per la prima galoppata stagionale, agli ordini di mister Franzini e sotto gli occhi attenti di patron Massimo Tozzo e del diesse Roberto Sandrini.

«E’ stato il primo giorno di scuola – ha detto mister Mauro Franzini -. Alcuni sono ancora in vacanza, quindi fino al 16 non avrò la rosa completa a disposizione. Cercheremo di trovare la condizione giusta il prima possibile».

«Da parte di tutti ci sono delle aspettative, io stesso sono curioso di vedere se riusciremo a riconfermarci – ammette il tecnico -. Come dico sempre ai ragazzi, la scorsa stagione deve essere un punto di partenza, ma guai ad accontentarsi. Solidità di gruppo, armonia e voglia di migliorarsi: queste devono essere le nostre doti. Nella passata stagione, pur molto positiva, infatti, non ricordo una sola vittoria in scioltezza». Dove può arrivare l’Asola? «Spero e credo molto in alto – auspica il tecnico -. Magari migliorare la terza posizione affrontando le partite in modo diverso, ma alla fine sarà il campo a dirci dove saremo. Ora come ora non metterei la firma sul terzo posto, perché punto a qualcosa di più ambizioso». Quale avversaria deve temere di più quest’Asola? «In questo momento direi… l’Asola. Questo perché dovremo essere bravi ad essere noi stessi senza snaturarci, senza essere presuntuosi, ma con la consapevolezza di poter migliorare giorno dopo giorno».

Questo il programma delle amichevoli: sfida con la Castellana il 17 agosto, due giorni dopo l’Atletico Castiglione, il 23 il Pralboino, il 26 l’Acquanegra e ultimo test 30 contro il Curtatone.