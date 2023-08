Il mondo del lavoro in teatro è tutto da scoprire con la Campogalliani

Mantova E’ una storia che parte quasi vent’anni fa quella dei corsi di formazione dell’Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani”, che inizieranno a metà ottobre, per proseguire fino a maggio, come racconta la direttrice artistica Maria Grazia Bettini: “L’obiettivo di questi appuntamenti – precisa Bettini – è sia preparare attori che poi entrino a far parte della compagnia, sia formare gli studenti in modo completo, dal punto di vista attoriale e tecnico. Importante, in ogni caso, è fornire a tutti gli strumenti necessari per approcciare gli spettacoli in modo più consapevole.”

Le lezioni, infatti, comprendono elementi come la dizione e il movimento in scena, ma pure componenti tecniche, quali l’utilizzo delle luci o delle musiche. E da qualche tempo anche la scrittura teatrale, poiché in Italia l’abitudine alla lettura dei testi del settore non è largamente diffusa.

“Ci sono giovani che intendono proseguire nella carriera teatrale, che è complessa. Oggi in molti sono attratti dal musical. Per noi è un piacere sia fornire una base di studi nel campo sia dare la possibilità a tante persone di far parte dei nostri spettacoli. Senza porre alcun limite di età.”

Le numerose iscrizioni hanno già portato a separare in diversi gruppi i ragazzi delle scuole medie e i bambini delle elementari, cercando di non avere classi troppo numerose, per poter seguire tutti gli allievi. Come sempre i corsi sono suddivisi in primo e secondo anno, seguiti dal livello avanzato. Quest’ultimo è una vera e propria palestra per gli interpreti, perché si mettono subito in pratica le conoscenze apprese, con una rappresentazione. Ma sul palco salgono anche gli alunni in tenera età, come in “Canto di Natale” o “Indovina chi viene a cena”. Le occasioni non mancano.

Il progetto è possibile grazie al supporto di Fondazione Comunità Mantovana e del Comune di Mantova, che hanno permesso nel tempo di chiamare a insegnare professionisti del canto o della danza, puntando su focus ben precisi.

“Vivendo la vita della compagnia – prosegue Bettini – si apprende la gestione complessiva dell’attività teatrale, anche dal punto di vista amministrativo, passando per la realizzazione delle scene e dei costumi. Oggi, tra l’altro, figure come quella dello scenografo o del costumista sono molto ricercate.”

Si ha l’opportunità, insomma, di scoprire un intero mondo di lavoro, composto da tante differenti specialità.

Per informazioni i numeri sono 375 7384473 o 0376 325363, mail info@teatro-campogalliani.it.