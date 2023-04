Pallavolo Prima e Seconda Divisione f

Mantova Nella Prima Divisione femminile vi è stato un cambio in vetta: l’Ascosport Sabbioneta ha vinto per 3-1 l’attesissimo scontro diretto casalingo con la Linea Saldatura Mantova. E’ balzato in vetta e ora ha staccato le biancorosse di due lunghezze. Il sestetto del capoluogo ha fatto suo il primo set; le rivierasche hanno pareggiato i conti vincendo ai vantaggi la seconda frazione. Sulle ali dell’entusiasmo hanno poi chiuso a favore sia la terza sia la quarta.

Sempre al quarto posto si mantiene La Minciotecnica Castellucchio, che ha dovuto fra ricorso a tutte le proprie risorse per avere la meglio sull’irriducibile Rivarolese.

Rigoletto corsaro in casa del San Lazzaro piegato 3-1. A parte il primo set vinto con estrema facilità dalle ospiti, per il resto è stata una sfida equilibrata e molto combattuta. Al quinto posto si è portato il Borgo Virgilio: ha vinto 3-0 a Roncoferraro sul San Leone Magno e allo stesso tempo ha superato in classifica la Rivarolese.

Infine nella battaglia di Monzambano il Goito è riuscito solo a prevalere al tie-break sul fanalino. Le collinari si sono aggiudicate primo e terzo set, ma sono state acciuffate e piegate 15-11 al tie-break. Goito, SanLa e Monzambano sempre in zona retrocessione. Nel girone B della Prima Divisione femminile di Cremona-Lodi, Viadana senza fortuna a Castelleone. La Duec Carrozzeria Cdc ha prevalso per 3-0. Nel girone play off promozione della Seconda Divisione femminile, il San Lazzaro affianca in vetta il Tg Consulting Davis. Il sestetto del capoluogo si è imposto per 3-1 a Levata sul Ferris. A parte l’ultimo set, per il resto è stata una sfida titata, con le padrone di casa che avevano annullato il primo svantaggio. Nella Coppa Mantova raddoppia il Piubega-Asola che per 3-0 si è imposta a Cerese. Molto combattuti i primi due set. Il Borgo Virgilio in precedenza nulla aveva potuto in casa del Rivalta Mantovagricoltura. facilmente vincente per 3-0.