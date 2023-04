Calcio Serie C – Mantova, ora non devi più sbagliare: batti il Renate per continuare a sperare

Mantova In casa Mantova è tornato il sereno. I tre punti conquistati nella gara di domenica in casa dell’Albinoleffe hanno riacceso le speranze di salvezza diretta, ma ora per la squadra di Mandorlini arriva il difficile. Sì, perché dopo ogni partita vinta, il Mantova non è mai riuscito a ripetersi. E ora che è tutto riaperto, i biancorossi davvero non possono lasciare per strada altri punti. Tre partite, nove punti in palio e mille insidie. Anche per le avversarie, chiaramente. Ma il Mantova deve pensare al proprio orticello e in settimana Mandorlini dovrà lavorare ancora molto sulla testa dei giocatori per non incappare nell’errore di Piacenza, dove la squadra ha giocato con troppa sufficienza facendosi sovrastare da un avversario che ha mostrato più carattere. Un po’ come accaduto domenica nella gara contro l’Albinoleffe. Questa volta, però, è stato il Mantova a imporre i ritmi del gioco e a vincere con merito. Con lo stesso atteggiamento e coraggio, i virgiliani dovranno affrontare il Renate già battuto all’andata, ma questa volta sarà più complicato anche se giocheranno in casa. Il Renate è una di quelle squadre che deve ancora mettere al sicuro i play off.

Al Mantova, sabato, serve una vittoria per dare un senso alla trasferta che seguirà sul campo della Pro Vercelli, impegnata prima nella scomoda trasferta di Pordenone. Match in salita anche per il Sangiuliano che ospiterà la Juve Next Gen, mentre il Trento giocherà contro il Padova. Sarà un sabato di Pasqua veramente di passione e per cuori forti. Come quello dei tifosi biancorossi, ormai abituati a finali di stagione così complicati. Il presidente Piccoli ha rivolto loro un appello promuovendo l’ingresso gratuito al “Martelli”; si vedrà quale sarà la risposta. Ma soprattutto si capirà quale sarà la risposta della squadra che deve dimostrare di saper reggere la pressione del momento. Ci saranno anche dei rientri importanti come quelli di Bocalon e Padella, oltre a quello probabile di Guccione, reduce da un problema al soleo. Rientri che serviranno per dare esperienza e sostanza alla squadra. Armi in più da sfruttare per trovare quella continuità di risultati che in questa stagione è sempre mancata. Si gioca sulle emozioni e sulle ambizioni. E ricordando le parole di Piccoli nel post gara di domenica, il Mantova andrà a giocarsi molto di più di una semplice salvezza.