Basket serie C – Gabrielli: “San Pio X, devi riscattare la sconfitta dell’andata e reggere l’urto con una squadra completamente fuori categoria”

Mantova Si avvicina il momento del primo derby mantovano del 2024. Domenica alle ore 18 è il San Pio X affronta la capolista Jb Stings, reduce da 11 vittorie consecutive. Il derby si giocherà al PalaSguaitzer, per dare così la possibilità a quanto più pubblico possibile di vedere dal vivo una delle gare più attese del girone di ritorno. I biglietti si potranno acquistare al palazzetto il giorno della partita a 5 euro, con l’ingresso che sarà gratuito per tutti i tesserati del San Pio X. A questo importante appuntamento, la squadra cittadina si presenta reduce da tre vittorie consecutive, tra cui l’ultima per 70-55 contro Ospitaletto: «Dopo un primo quarto in cui siamo partiti deconcentrati, ci siamo ritrovati aumentando l’intensità difensiva e migliorando la nostra efficacia in attacco – afferma coach Marco Gabrielli, tornando sul successo con i bresciani – Abbiamo ottenuto così una vittoria importante e tutt’altro che scontata, considerate le assenze pesanti di Dalovic e Arici. A tal proposito, l’arrivo di Valeika è stato cruciale: è un giocatore che ci dà talento e profondità nelle nostre rotazioni». Sulla carta, la partita vede super favoriti gli ospiti, che nella gara d’andata riuscirono a piegare il San Pio X per 91-51: «In realtà, è come se non avessimo giocato quella sfida. Non siamo mai stati in partita e alla fine abbiamo perso di 40 punti. Voglio vedere un deciso passo avanti e valutare i miglioramenti che ci sono stati negli ultimi mesi. Dobbiamo reggere l’urto contro una squadra così forte e completamente fuori categoria come i Jb Stings, che sono una delle principali candidate all’unica promozione disponibile nella serie C lombarda». Oltre all’indisponibilità di Dalovic per la lussazione all’astragalo rimediata a fine dicembre, i biancorossi non avranno a disposizione Barrotta per uno stiramento al polpaccio rimediato nel finale della gara con Ospitaletto, che lo terrà ai box per circa due settimane. Raskovic non sarà al 100% della condizione per un infortunio alla spalla, mentre Arici tornerà a disposizione dei virgiliani.