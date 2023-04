Tennis Tavolo f – Brunetti: Monfardini e Arlia in azzurro allo stage di Terni

Castel Goffredo Chiusa la stagione regolare del campionato di A1 femminile, e in attesa di gettarsi a capofitto nei play off scudetto, per le atlete della Brunetti ora è tempo di Nazionale. Nicole Arlia e Gaia Monfardini sono state convocate con la squadra assoluta femminile per partecipare allo stage di preparazione tecnica e fisica che si svolgerà a Terni dal 16 al 21 Aprile. Oltre a loro vola in azzurro anche la giovanissima Cecilia Cicuttini, convocata nella Nazionale U15-U13 femminile per lo stage di preparazione che si svolgerà a Terni dal 26 al 30.