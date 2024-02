Pluripregiudicato arrestato per furto di zaino e contanti dai un furgone

MANTOVA Nella tarda serata del 31 gennaio u.s., in Mantova, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova, traevano in arresto, nella quasi flagranza di reato, 59enne cittadino italiano, s.f.d., pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, di furto aggravato di uno zaino contenente un tablet Ipad del valore di 1.100,00 euro, asportato a bordo di un furgone fiat ducato che si trovava parcheggiato in via V. Alfieri e la somma di euro 300,00 circa, in contanti, asportata dalla cassa di un’attività commerciale sempre di questo centro. Nella circostanza i militari operanti, intervenivano prontamente a seguito di richiesta effettuata al nue112 da parte delle persone offese dal reato, rintracciando e bloccando il prevenuto, poco dopo aver commesso i furti, grazie anche alle descrizioni fornite da alcuni testimoni e dopo aver ricostruito minuziosamente gli eventi attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti in zona. Sulla sua persona rinvenivano e recuperavano parte della refurtiva. L’arrestato, una volta espletate le formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’A.G. competente.

L’arresto veniva poi convalidato dalla A.G. procedente, nonché disposta la custodia cautelare in carcere del soggetto.