Pallavolo serie B m – Gabbiano piega lo Spezzano. Asolarem corsaro, E’più stop

Mantova Il volo del Gabbiano non conosce pause. Anche la trasferta modenese ha portato in dote una vittoria per 3-0 che conserva l’imbattibilità, nonostante coach Serafini abbia operato qualche cambio. A Spezzano spazio per Ferrari Ginevra, come opposto per Andreoli, ad Artoni per Miselli al centro e, nel finale dei set, a Luca Catellani e Andreoli nel doppio cambio palleggiatore-opposto. La corazzata biancoceleste non ha fatto sconti, concedendo nel primo set la rimonta ai locali per vincere ai vantaggi, ma controllando poi la gara nei parziali successivi, dopo una partita dove per una volta non è stata incisiva a muro (solo 3 muri punto) e ha concesso tanti errori in battuta (16). Ma questo non è bastato a mettere in discussione il risultato, perché i modenesi hanno sbagliato altrettanto. Si parte con il muro di Artoni che firma il 2-5 e Cordani subito protagonista nella fase centrale del primo set con due ace e due attacchi (11-14) a cui replica Artoni dai nove metri fino al 13-18 Gabbiano. Il 18-23 di Cordani sembra chiudere le ostilità, ma Spezzano rimonta fino a giocarsi il set ai vantaggi. Ci pensano Cordani e Scaltriti sotto rete a chiudere il parziale. Nel secondo due punti di Ferrari Ginevra che firma il break sull’8-10. Scaltriti allunga sul 13-19 e ancora Ferrari sul 13-23. Chiude il set un errore in battuta dei locali. Nel terzo parziale ace di Artoni e pallonetto di Ferrari Ginevra che vale il 5-9. Gola firma l’8-11 e Ferrari in battuta il 12-15 e il 18-23. Prova la rimonta Spezzano, ma sbaglia: il Gabbiano festeggia l’ennesimo 3-0.

L’Asolaremedello vince per 3-0 a Serravalle di San Marino. I ragazzi di Fasani chiudono in rimonta 25-23 il primo set, poi vincono 25-20 il secondo e 25-22 il terzo, anche se sotto 22-15 San Marino cerca di rientrare. Nulla da fare invece per l’E’più, battuto 3-0 al PalaFarina dal quotato San Martino in Rio, e sceso al sesto posto. «In cabina di regia Baracchi ha sostituito Bellei – spiega il presidente Rossi – assente per infortunio; pure Trovò è rimasto in panchina. Arbitraggio negativo: giallo a coach Panciroli. Le nostre bocche da fuoco non erano in serata».

Sergio Martini