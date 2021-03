Atletica indoor – Italiani Master, due ori e due argenti per la Rigoletto

MANTOVA Si è conclusa in modo trionfale la spedizione dell’Atletica Rigoletto ai Campionati Italiani Master Indoor in quel di Ancona. Due ori e due argenti è lo straordinario bottino conquistato dai sempreverdi atleti in canotta giallonera. Il prof Sergio Bonfà ha vinto la medaglia del metallo più pregiato nel lancio del peso M75 con la misura di 8.72. Trionfo anche per Roberto Marullo nel salto triplo M75 con 7.05. Leonardo Flisi, per tutti “Nonno Leo”, si è messo al collo l’argento nel lancio del peso M80. Piazza d’onore anche per Stefano Messedaglia nel salto triplo con 9.19.