Pallavolo serie B2 f – Davis, domani scatta la stagione. Sara Ripamonti nuova preparatrice

Stradella Domani primo giorno di… scuola per la Davis. Scattano i primi allenamenti per le ragazze agli ordini dei tecnici Piva e Zaghi con la seduta di pesi alla palestra Gymnasium di San Giorgio. Mercoledì invece sarà la volta della squadra di serie D seguita dai coach Pinzi e Pavan. «Ci ritroviamo alle ore 19.30 – spiega il presidente Vanni Rigoni – e dopo i saluti di rito la sessione inizierà alle ore 20. Stessi orari per la D». Con una novità: Sara Ripamonti sarà la nuova preparatrice che si occuperà della parte atletica della squadra di B2. Da giocatrice, Sara è stata una delle protagoniste del Bisi Mantova in B1 nei primi anni 2000 e poi del Volta tra B e A2.