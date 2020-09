Food&Science: incontri, degustazioni, conferenze e mostre per immaginare l’agricoltura di domani

MANTOVA – In duecento anni non ci siamo neppure accorti di alcune metamorfosi che hanno coinvolto, tra gli altri, il mondo agricolo e alimentare, mentre numerosi sono i cambiamenti necessari per adattarci ai mutamenti: questi i filoni tematici della manifestazione Food & Science Festival, che si terrà in varie location cittadine dal 2 al 4 ottobre, come illustrato da Alberto Agliotti di Frame, che cura i contenuti dell’iniziativa.

Tutti i macro argomenti passati in rassegna saranno approfonditi da esperti del settore italiani e stranieri, durante le conferenze in programma: quelli inerenti il clima, lo spreco, la genetica, i parassiti, le pandemie e la resistenza agli antibiotici, l’alimentazione, la scienza in cucina, suolo e territorio, comunicazione e percezione pubblica e i cloni.

L’appuntamento di apertura sarà al teatro Bibiena il 2 ottobre, con la partecipazione della ministra delle politiche argricole Teresa Bellanova, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e il parlamentare europeo Paolo De Castro.

E poi laboratori, workshop, mostre, occasioni di incontro, format creati per l’occasione e installazioni, come Organa alla Loggia del Grano. Palazzo della Ragione sarà popolato da una foresta di alberi e piante, con il compito di raccontare le trasfomazioni in pianura padana, in piazza Leon Battista Alberti sarà realizzata un’area sosta, mentre piazza Mantegna diverrà sede della quotidiana rassegna stampa dell’evento. Le competenze del settore verranno portate a spasso per la città con Scienza sul divano e Scienza in bicicletta.

Con il contributo di Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, si darà vita a un dialogo con esperti e i rappresentanti di Confagricoltura, circa il Cambiamento climatico e i rischi emergenti.

Tante le attività per le scuole, e poi La Scienza del Mercato in piazza Sordello, con una originale sezione espositiva e laboratori, Syngenta Italia con il suo Piano per lo sviluppo e la sostenibilità e l’impegno nel campo dell’agricoltura sociale, da dieci anni supportato attraverso il progetto Vale la pena, rivolto ai detenuti del carcere di Alba e al loro reinserimento professionale. Al teatro Bibiena, il 2 ottobre, sarà presentato il premio Futuro Sostenibile promosso dal Gruppo Tea, per diffondere le buone pratiche quotidiane. Esselunga allestirà uno stand in piazza delle Erbe, per imparare a mangiare in modo corretto. Degustazioni protagoniste con Parmigiano Reggiano, mentre il Consorzio di tutela Grana Padano promuoverà due progetti destinati al pubblico e agli istituti alberghieri.

Sabato 3 ottobre lo spettacolo con Antonio Pascale sull’agricoltura di ieri, di oggi e di domani. Per informazioni sugli incontri in programma il sito è foodsciencefestival.it, gli eventi saranno a ingresso gratuito con obbligo di prenotazione, tramite la WebApp del festival, disponibile dal 24 settembre. (Ilperf)