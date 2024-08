Mantova escort: quando la moglie è ancora in vacanza

MANTOVA Agosto, moglie mia non ti conosco. Ecco che quando la moglie è in vacanza qualche marito si concede un po’ di relax, e anche qualche scappatella. Con i marciapiedi di periferia ripuliti da più tempo ormai, restano però le donne che ricevono in appartamento. Spariti gli annunci sulla stampa locale le offerte di sessio mercenario pullulano sul Web. Mantova e provincia in quanto a presenza di escort non offrono granché considerando la vicinanza di province come Brescia e Verona soprattutto per la zona del Basso Garda dove l’offerta è molto vasta. In ogni caso il mercato locale attira comunque l’interesse di molti mantovani e non. Ne è prova ad esempio un sito dal nome che non lascia spazio a dubbi: gnoccaforum.com, famoso soprattutto per le recensioni dei clienti delle escort; una sorta di Trip Advisor delle alcove con pagine dedicate alle varie province italiane. Una delle recensioni più recenti ha totalizzato più di 1400 visualizzazioni in un mese, segno che proprio nel periodo topico dell’estate si moltiplicano le ricerche in rete da parte di uomini soli o con la moglie in vacanza. Quanto al sito, questo riporta le recensioni dei clienti delle cosiddette belle di giorno. Oltre alla descrizione della ragazza e delle prestazioni a pagamento ci son o anche altre informazioni di “servizio”, come ad esempio la presenza di barriere architettoniche, se le immagini pubblicate negli annunci corrispondo alla realtà o se si tratta di fake. Ci sono poi anche dritte rivolte agli uomini sposati tipo: “occhio perché è sempre molto profumata se dovete tornare a casa”. La maggior parte delle “sexy segretarie”, “dottoresse” e “milfone” sono sudamericane, brasiliane e cubane in particolare, ed esercitano in città e hinterland (soprattutto a Cerese). In diversi casi si tratta di escort che hanno appartamenti-alcova in varie province del Nord Italia e che sono in zona Mantova solo alcuni giorni della settimana o del mese, a seconda di come gira il mercato locale.