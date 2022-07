Paraciclismo – Giancarlo Masini in Canada per le ultime gare in azzurro: “Lo sport porta luce nel buio della disabilità”

Mantova «Prima di ogni trasferta, preparare il mio materiale è sempre stato un momento di solitudine e gratitudine verso ogni singolo accessorio e persona che mi ha aiutato. Questa volta ancor di più… Sono grato a questa mia seconda vita che nel disagio della disabilità mi ha regalato, attraverso lo sport, la possibilità di riprendermi quell’autostima che la disabilità ti sbriciola in un solo istante. Sono pronto: ultima Coppa del Mondo e ultimo Mondiale in Canada. Lo sport porta luce nel buio della disabilità». Con questo belle parole, postate sui social, Giancarlo Masini ha approcciato i suoi ultimi appuntamenti internazionali con la maglia azzurra. E’ infatti tutto pronto per l’ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di paraciclismo, in programma a Quebec City (Canada) dal 4 al 7 agosto. All’evento, che precede il Campionato del Mondo in scena la settimana successiva a Baie Comeau (Canada), su richiesta del Commissario Tecnico Rino De Candido e con l’approvazione del Team Manager delle Squadre Nazionali Fci Roberto Amadio, sono stati convocati, oltre a Masini appunto, i seguenti atleti: Aere Katia (Trivium Froggy Team), Amadeo Roberta (Bee and Bike), Canipari Simona (Active Team La Leonessa), Cecchetto Paolo (Team Equa), Colombari Diego (Polisportiva Passo Asd Onlus), Cornegliani Fabrizio (Team Equa), Cortini Davide (Restart Sport Academy), Farroni Giorgio (Anthropos Asd), Ferrali Paolo (Anmil Sport Italia), Mazzone Luca (Circolo Canottieri Aniene), Mele Eleonora (Team De Rosa Santini), Mestroni Federico (Tigullio Handbike Team), Pittacolo Michele (Pittabike), Porcellato Francesca (Gc Apre-Olmedo), Ruffato Giulia (Restart Sport Academy), Stacchiotti Stefano (Anthropos Asd), Tarlao Andrea (Team Equa), Testa Mirko (Active Team La Leonessa), Vitelaru Ana Maria (Team Equa).

Il Ct De Candido si avvarrà della collaborazione tecnica di Pierpaolo Addesi, Silvano Perusini e Francesco Parmegiani.