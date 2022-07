Calcio 1ª Categoria Crer – Il Viadana cerca il rilancio con prima squadra e baby

Viadana Il patron del Viadana Paolo Lodi Rizzini spera in un torneo più soddisfacente per i canarini nella prossima stagione di Prima Crer: alla guida del team ci sarà Fabio Mussetola. «Il mister è molto entusiasta dell’avventura che lo attende. Torneranno i derby con Casalese e Povigliese, ma saremo nel girone parmense. Con noi sei nuovi atleti che si riveleranno utili per ricucire qualche strappo. Dobbiamo ritrovare lo spirito di unità: anche punte di diamante dovranno rendersi utili alla squadra. Servono costanza e concentrazione. Direi che siamo coperti in tutti ruoli, a centrocampo Evans potrebbe essere una lieta sorpresa». Ad ogni nuova stagione c’è sempre il dilemma su dove iscrivere le varie squadre del settore giovanile, Mantova, Parma o Reggio Emilia: «Saremo ancora a Reggio Emilia – conclude il patron -, dovremo però migliorare sensibilmente il rendimento. Al vivaio teniamo molto: avevamo pensato di ritornare a Mantova, magari sarà per la prossima stagione. Alla prima squadra verranno aggregati alcuni 2006. nella scorsa stagione la juniores ha chiuso ultima nel suo girone la stagione regolare, eppure molti baby hanno debuttato in prima squadra».