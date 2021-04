Castellucchio, nuovo look per via Matteotti e la centrale piazza I Maggio

CASTELLUCCHIO – L’attuale faccia di piazza 1 Maggio sarà solo un ricordo: partiti i lavori di sistemazioni voluti dall’amministrazione comunale di Castellucchio. Lavori in vista, però anche per via Matteotti. Le opere costeranno complessivamente 45mila euro e, meteo permettendo, saranno ultimate in un paio di mesi.

«Preso atto dell’attuale stato di degrado, caratterizzato da buche, rotture nello strato di asfalto e scarico delle acque piovane alquanto lacunoso, era doveroso intervenire sia per ragioni di sicurezza che per mantenere il giusto livello di decoro», così esordisce il sindaco Romano Monicelli parlando dei lavori iniziati in questi giorni in Piazza 1 maggio, a Castellucchio. Un intervento che assume un’importanza particolare anche per la centralità della piazza che sorge proprio vicino al centro del capoluogo offrendo ampia possibilità di parcheggio sia ai residenti che a coloro che, in transito su via Roma, si fermano per recarsi negli esercizi commerciali di prossimità del territorio, nonchè la farmacia ed un importante Istituto di Credito. Il tutto senza dimeticare che Piazza 1 maggio si trova vicino a Piazza Pasotti dove hanno sede il municipio , il Teatro Soms ed un centro prelievi/analisi molto frequentato.

«Il progetto – come spiega il sindaco – prevede, la realizzazione di alcune caditoie con sottostanti pozzetti collegati alla fognatura per eliminare il problema della formazione di pozzanghere, la ripresa parziale del fondo là dove si rivelasse non adeguatamente solido ed il completo rifacimento del manto d’asfalto (bynder di sostegno rifinito con uno strato di manto d’usura). La piazza – prosegue il primo cittadino – verrà anche dotata di colonnina per erogazione di energia elettrica ed acqua potabile per poter ospitare, in caso di necessità, una parte del mercato di generi alimentari, giostre e banchi della fiera paesana».

Quelli in piazza non saranno, però i soli lavori a vedere presto realizzazione: interventi in vista anche in via Matteotti, nel tratto davanti all’accesso principale del salumificio Levoni. «A fine anno scorso era stata rinnovata l’illuminazione, ora sarà rifatto l’asfalto migliorando la percorribilità e l’aspetto generale del quartiere», spiega Monicelli.

Le opere costeranno complessivamente 45mila euro e dovrebbero concludersi, tempo permettendo, nel giro di un paio di mesi. Interventi, questi, che fanno da preludio a quelli già previsti in tema di viabilità, programmati con risorse del bilancio per complessivi 270mila euro.