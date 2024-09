Pattinaggio artistico – Riapre la scuola San Pio X. Sandrini: “Trasmettiamo passione”

MANTOVA La scuola di pattinaggio artistico a rotelle San Pio X riparte con una nuova stagione. Dopo la partenza dei corsi avvenuta a settembre 2023, la scuola ha subito fatto registrare grandi numeri. Sotto la guida di Donata Sandrini – istruttrice federale ed ex pluricampionessa italiana di specialità liberi – il pattinaggio targato San Pio X è stato protagonista anche a livello nazionale. Dopo pochi mesi di allenamenti, gli atleti hanno raggiunto ottimi risultati classificandosi nei primi posti sia a livello regionale che regionale. Alcune ragazze biancorosse si sono qualificate anche per gare di livello nazionale. In particolare, è stata da incorniciare la performance del quartetto “Four Seasons”, secondo classificato ai nazionali Acsi, mentre Azzurra Sandrini ha sfiorato il podio agli assoluti Uisp su oltre 50 atlete partecipanti. Da non dimenticare anche i saggi che hanno messo in mostra l’abilità dei piccoli e grandi pattinatori.

Per la nuova stagione, gli allenamenti verranno svolti negli orari pomeridiani nella nuova palestra Usvardi di via Grayson. «I ragazzi – spiega l’istruttrice Donata Sandrini – si avvicinano a questo sport con entusiasmo. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere la passione, pur rispettando la personalità di ognuno di loro attraverso il gioco e il divertimento, ma anche con disciplina e agonismo. Amicizia, condivisione, lealtà e rispetto sono i principi chiave per creare un ambiente di gioco sereno e per tenere alta la competitività. La nostra scuola di pattinaggio si ritroverà il 27 settembre sul Lungorio per la presentazione della nuova stagione del San Pio X».