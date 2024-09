ITS ACADEMY MANTOVA: giovedì 26 settembre nuovo Open Day al MaMu

MANTOVA Il 26 settembre, presso il Mantova Multicentre (MAMU), si terrà l’Open Day dell’ITS Academy Agroalimentare Sostenibile-Territorio Mantova, un evento dedicato alla presentazione dei nuovi percorsi formativi post-diploma per il biennio 2024-25, approvati da Regione Lombardia.

In particolare, verranno illustrati due corsi innovativi: il Corso per Tecnico Superiore per la Digital & Green Transition nei processi di produzione e trasformazione agroalimentare, giunto alla sesta edizione, e il Corso per Tecnico Superiore per la Food Supply Chain, che debutta quest’anno. Il primo corso, aggiornato per rispondere alle nuove esigenze del settore, mira a formare figure professionali in grado di accompagnare le aziende nell’innovazione e digitalizzazione dei processi agroalimentari. Questo percorso ha l’obiettivo di rendere il settore più efficiente, sostenibile e resiliente.

Il secondo, invece, si focalizza sulla gestione della catena di approvvigionamento alimentare, dalla produzione alla distribuzione, garantendo il rispetto degli standard di qualità, sicurezza e tutela ambientale. Entrambi i corsi, della durata di due anni per un totale di 2.000 ore, offrono una formazione esperienziale attraverso laboratori, visite aziendali e stage, con un forte legame con il mondo produttivo. I diplomati otterranno un titolo di V livello EQF riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, accompagnato dal certificato Europass.

«Gli ITS – spiega Simona Maretti , direttrice della Fondazione ITS – grazie alla stretta collaborazione con le aziende e alla didattica esperienziale, rappresentano un passepartout per il mondo del lavoro». I dati parlano chiaro: l’87% dei diplomati ITS, a livello nazionale e locale, trova impiego entro un anno dalla conclusione del percorso, un risultato che testimonia l’efficacia di questa formula formativa. Durante l’Open Day, oltre alla presentazione dei corsi, avverrà la consegna dei diplomi agli studenti che hanno terminato il loro percorso nel 2022.

Premio al merito. Un momento significativo, inoltre, sarà dedicato alla consegna del Premio al Merito, intitolato a Maurizio Castelli, ex direttore del corso ITS e figura centrale nella nascita della Fondazione. Castelli, scomparso nel 2023, viene ricordato per il suo impegno nel promuovere una didattica ancorata al territorio e al mondo produttivo. Il premio verrà assegnato ai tre studenti con le migliori votazioni e una frequenza superiore al 90%.

Sinergia con il mondo imprenditoriale. Le aziende rappresentano un elemento chiave per il successo degli ITS. Non solo partecipano alla definizione dei profili professionali e alla progettazione dei percorsi, ma accolgono gli studenti per stage e apprendistati. Inoltre, le imprese offrono opportunità di job experience, fondamentali per orientare i giovani verso il mondo del lavoro.

Al passo con il futuro: la web app. Regione Lombardia ha lanciato “LabLab”, una web app che facilita l’incontro tra studenti, scuole e aziende. Questa piattaforma permette di organizzare visite aziendali, agevolando il contatto tra le imprese e i giovani. Gli studenti possono così scoprire da vicino i contesti produttivi e orientarsi verso il percorso formativo più adatto. L’ITS Academy Agroalimentare Sostenibile-Territorio Mantova ha già aderito al progetto, coinvolgendo le proprie aziende partner e le associazioni di categoria, tra cui Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative e Confindustria, dimostrando ancora una volta la centralità del legame tra formazione e territorio.

«L’Open Day del 26 settembre rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera investire in una formazione innovativa e orientata al futuro, in un settore strategico come quello agroalimentare – conclude Simona Maretti – con un’offerta formativa sempre più specializzata e una forte connessione con il mondo produttivo, l’ITS Academy Agroalimentare Sostenibile si conferma un punto di riferimento per la formazione e l’occupazione dei giovani mantovani ».

Antonia Bersellini Baroni