Pole dance – Smirnov Acrobatic Academy protagonista ai Campionati Italiani Sport

Castelnuovo Asolano Si è concluso nel weekend il Campionato Italiano Pole Sport Italia, svoltosi nella Capitale, e valevole per le qualificazioni ai Mondiali Ipsf che si terranno a Losanna, in Svizzera, alla fine di ottobre. La kermesse tricolore organizzata al Palatorrino di Roma è stata anche l’ultima gara della stagione per tutti gli atleti della Smirnov Acrobatic Academy, che, anche in quest’occasione, non si sono risparmiati. Anzi, si sono distinti per i risultati ottenuti, collezionando in totale cinque ori, due argenti e un bronzo. Ecco i risultati: Linda Torreggiani ha vinto la medaglia d’oro nel Cerchio aereo sportivo Elite-Novice, così come Nicole Martini nel Cerchio aereo artistico – Amatori Senior donne e Francesca Lollio nella Pole Sport – Professional – Senior 30+ donne. Subito un bel tris per cominciare, non c’è che dire. A seguire da segnalare l’argento conquistato da Giada Eustacchio nell’Artistic Pole – Semi Professional – Senior donne e il bronzo di Monica Pinzi nell’Artistic Pole – Professional – Junior. Altro titolo per Federica Morabito nell’Artistic Pole Professional – Junior, seguito dall’argento di Elena Arienti nell’Artistic Pole Professional Junior. Infine ennesimo alloro per Carlotta Bonazzoli, che ha vinto il titolo tricolore nell’Artistic Pole Professional Senior donne. Coach e fondatrice della Smirnov Acrobatic Academy, Bonazzoli si dichiara profondamente soddisfatta di tutti i risultati raggiunti in quest’ultimo anno dal gruppo delle sue allieve. Ora un po’ di vacanza e poi si riparte per una nuova stagione.