Apam costretta anche oggi a cancellare una cinquantina di corse

MANTOVA – Anche per la giornata di oggi, così come successo per la settimana scorsa, Apam è costretta a modificare l’orario delle proprie corse ricorrendo spesso alla cancellazione del servizio.

Per oggi sono infatti già previste circa 50 corse cancellate a causa della mancanza di personale dovuta alla pandemia. Sono infatti parecchi gli autisti in quarantena perché colpiti dal virus e l’azienda si trova nelle difficili condizioni di dover sopperire a questa mancanza con personale che non c’è. In una nota ufficiale, Apam ha informato la propria clientela dei possibili disagi che la settimana avrebbe riservato prospettando la riduzione del servizio e la conseguente cancellazione di alcune corse per la carenza di autisti.

La speranza è che entro la settimana la situazione possa rientrare nella normalità.