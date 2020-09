Il ministro Amendola in soccorso di Palazzi

MANTOVA – Il ministro agli affari europei Enzo Amendola sarà in città questa sera alle 19 nella loggia delle Pescherie per sostenere la campagna elettorale del sindaco uscente Mattia Palazzi. Una visita programmata da tempo, soprattutto in vista di un progetto che lo stesso candidato sindaco del centrosinistra intende realizzare qualora dovesse essere confermato in via Roma per il prossimo quinquennio.

Come anticipato venerdì dalla Voce, nel programma elettorale di Palazzi figura un piano generale di riqualificazione dei laghi e delle vie d’acqua del capoluogo che passa per una ricerca di finanziamenti europei finalizzati alla definitiva balneabilità del lago Superiore, e contempla anche una generale riqualificazione di porto Catena. Infine, sempre negli obiettivi di Palazzi, figura la realizzazione di uno studio di fattibilità per raggiungere Peschiera via acqua: una idrovia che farebbe il paio con la ciclovia già esistente. Dunque, un progetto a scavalco fra riqualificazione ambientale e mobilità sostenibile di indubbia attrattiva turistica.