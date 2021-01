Antonella Forattini: “Chiarimenti piano vaccini e hub”

MANTOVA – La situazione delle vaccinazioni nella provincia di Mantova e la distribuzione sul territorio degli hub preposti alla somministrazione del siero è stata, oggi, oggetto di approfondimento nella seduta della III Commissione Sanità durante la quale la consigliera regionale del Partito Democratico Antonella Forattini ha chiesto chiarimenti a Giacomo Lucchini, responsabile operativo regionale del maxi-piano vaccinale anti Covid-19. “Lucchini ha risposto ai miei quesiti spiegando che in questa prima fase (quella che riguarda principalmente il personale sanitario) sul territorio regionale sono stati individuati 65 hub esclusivamente considerando quale criterio la possibilità di stoccare il vaccino Pfizer a una temperatura di -70°. – riferisce Forattini – Pertanto, nel mantovano, solo l’ospedale Carlo Poma è risultato idoneo come centro di stoccaggio e somministrazione. Nella fase 2, che coinvolgerà la gran parte della popolazione, verranno creati gli appositi centri temporanei di vaccinazione e saranno distribuiti uniformemente sul territorio ogni 40.000 abitanti. I siti verranno individuati in collaborazione con i Sindaci e la somministrazione del vaccino verrà effettuata da personale sanitario appositamente formato, per cui il Ministero ha già aperto un bando. La nostra provincia, quindi, subirà pari trattamento rispetto al resto del territorio lombardo. Ringrazio Lucchini per i chiarimenti forniti e mi adopererò per monitorare da vicino che quanto detto venga rispettato. Ho chiesto di poter vedere il piano vaccinale regionale, che ancora non ci è stato sottoposto, per verificare tempi e modalità”.