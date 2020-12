Rally – Solferino Pecso brilla nell’ultima tappa del campionato italiano “Terra”

SOLFERINO L’ultimo appuntamento valevole per il campionato italiano Rally Terra si è concluso nel migliore dei modi per la Solferino Rally Pecso. Al via della competizione, che contava ben 92 Km di prove speciali tra mix di velocità e paesaggi mozzafiato, per la scuderia mantovana si sono schierati due equipaggi: Andrea Marai in coppia con Arianna Faustini e Marco Dallamano con Fabio Grimaldi. Entrambi gli equipaggi hanno messo a segno un ottimo risultato portando le loro vetture al traguardo dopo i due giorni intensi di gara. Marai-Faustini primi classificati di categoria N1; Dallamano-Grimaldi dodicesimi in un affollatissima classe R2B.