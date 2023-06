Rally – Solferino Pecso: Zanini trionfa davanti a Fuochi e Pellizzari nel Formula Driver Racing

Mantova Quattro i campi di gara dove i portacolori della Solferino Pecso si sono cimentati nelle diverse specialità: a Castel Goffredo nel Formula Driver Racing off Road netta vittoria di categoria per Mattia Zanini su Citroen Saxo che si conferma in vetta al campionato; secondo posto per Silvano Fuochi su Renault Clio Williams che ha visto debuttare anche il figlio Alex e terzo posto per Antonello Pelizzari su Peugeot 205 Rally. Giuseppe Mazzoleni quinto di classe al debutto sulla nuova Citroen C2 K10; Simone Giovannone secondo nei Kart Cross e Davide Cimarosti terzo nella categoria proto con la Fiat 600. Sulla pista di San Polo d’Enza (Re) nella gara valida per il Trofeo del nord di Autocross, Danilo Arnaldino chiude terzo con la sua Fiat X1/9 proto, Alessandro Arnaldini sesto come Filippo Savazzi a bordo del suo Kart Kross Kamicaze. A Bedonia (Pr) per il Rally Nazionale del Taro terzo posto di classe e diciannovesimo assoluto per la coppia “volante” Grizzi-Tenca a bordo della loro Renault Clio S1600, mentre l’equipaggio Madella-Onorati dopo due anni di stop non vanno oltre il sesto posto di categoria e ventesimo assoluto con la loro Skoda Fabia R5. Infine a Treviso Matteo Dugaria porta a termine un difficile Rally della Marca dopo 12 anni lontano dalle competizioni a bordo della Suzuki Swift navigato da Manuel Ponchiardi. (Sem)