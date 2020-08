Senza fissa dimora ma con 24 grammi di cocaina in tasca: clandestino arrestato

MANTOVA i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova nella nottata hanno tratto in arresto un tunisino, classe 89, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Il giovane, credendo di passare inosservato, è stato notato in sella ad una bici, apparentemente tranquillo, lungo Piazzale di Porta Cerese. Ma quando i militari hanno deciso di fermarlo e controllarlo si sono immediatamente accorti che c’era qualcosa che non andava. Sudato e chiaramente nervoso cercava, con un italiano stentato, di giustificare la sua presenza accampando scuse poco credibili agitandosi ulteriormente. E proprio in queste fasi concitate che non è sfuggito ai Carabinieri che il ragazzo, con un movimento repentino, ha cercato di disfarsi di una bustina in cellophane che è stata immediatamente recuperata.

Al rientro in caserma si è accertato che dentro quella busta erano contenute quattro dosi di cocaina per complessivi 24 grammi e che il giovane tunisino era entrato nel territorio nazionale, irregolarmente, lo scorso luglio.