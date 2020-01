Dazi Usa, Baroni: “Danno per made in Italy”

MANTOVA “Come gia opportunamente sottolineato dal presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e dalla collega deputata Fucsia Nissoli Fitzgerald (FI), eletta nella Circoscrizione Estera – Ripartizione Nord e Centro America, il 13 gennaio, sara’ pubblicata la lista dei prodotti europei che saranno colpiti dai dazi USA.

Mi associo perciò nella esortazione già rivolta alle istituzioni nazionali ed europee affinché’ vengano intraprese tutte le vie possibili per evitare che questo attacco selettivo ai nostri prodotti dell’eccellenza dell’industria enogastronomica italiana e della nostra agricoltura causi danni gravissimi ai nostri produttori e rivenditori in Usa”.

Lo afferma Anna Lisa Baroni, deputata di Forza Italia.

”Inoltre – prosegue la parlamentare azzurra – assistiamo ad un attacco senza precedenti alla nostra agrcoltura e ai nostri prodotti: il metodo ’Nutri-score’ di classificazione della salubrità dei cibi teorizzato dalla Francia, dannoso per le produzioni italiane, la nuova PAC così come delineata anch’essa dannosa per l’Italia, i dazi selettivi americani.

Sono iniziative internazionali complessivamente dannose per il settore primario e per la fiorente industria italiana dell’enogastronomia, per la quale vantiamo un primato mondiale. Forza Italia ha sempre lavorato e continua a lavorare per promuovere le nostre eccellenze nel mondo. Il Ministro Bellanova si attivi presso la Commissione Ue per la difesa dell’Italia e perche’ la Commissione avvii un negoziato con gli Stati Uniti che tuteli le nostre eccellenze agricole e dell’industria enogastronomica”.