Venerdì e sabato la festa del progetto 4D Teatro a Corte Maddalena e all’Arci Tom

Mantova Sarà una vera e propria festa per il pubblico e per la Città la “2 giorni con 4D Teatro” che si svolgerà venerdì e sabato negli spazi di Corte Maddalena e Arci Tom, con teatro, musica, cibo, laboratori, a conclusione dell’ottimo riscontro della Stagione condivisa firmata dalle quattro compagnie mantovane che da tempo operano in ambito teatrale, Ars. Creazione e Spettacolo, Teatro Magro, Teatro all’Improvviso e Carrozzeria Orfeo, e realizzata grazie al Bando Emblematici Minori di Fondazione Cariplo, al sostegno del Comune di Mantova, di Fondazione Bam e di Fondazione Comunità Mantovana Onlus. 2000 spettatori, 8 spettacoli in 16 repliche: questi i numeri con cui si conclude la Stagione di 4D Teatro 2022-2023 che ha riportato il teatro contemporaneo in Città, con un progetto di buone pratiche teatrali in cui si è sperimentato un modo nuovo di lavorare sul territorio condividendo esperienze ed idee, fornendo uno sguardo ampio allargato sull’oggi, rileggendo alcuni classici in chiave attuale, fornendo interpretazioni inaspettate di tematiche legate alla nostra società, ai diritti, alla storia. Un esempio di dialogo, quindi, con la creazione di una rete di collaborazione più forte che mai, al fine di proporre una drammaturgia contemporanea estremamente attuale, che ha portato al mescolamento di pubblici diversi trovando una trasversalità delle varie proposte, tutte di alta qualità artistica, grazie anche al dispositivo degli Spettatori Mobili, protagonisti assoluti di questo progetto che, con sguardo attento, impegno e partecipazione, hanno aiutato a costruire un nuovo palinsesto. Una sfida vinta che non si ferma qui ma intende svilupparsi in futuro articolandosi nei vari spazi cittadini. Venerdì a Corte Maddalena a Curtatone, nuova sede operativa di Carrozzeria Orfeo e anche sede della Mantua Farm School, ad ingresso gratuito con prenotazione consigliata, si svolgerà una festa popolare sull’aia con un programma per tutti. Alle ore 19 il Collettivo Lan-De-Sì. Alle ore 20 si potrà condividere una pizzata sull’Aia con food truck di BioPizza mentre alle ore 21.30 seguirà “Fino alle stelle”, uno spettacolo diretto da Raffaele Latagliata, di e con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo, Sabato giugno presso Arci Tom a Borgo Chiesanuova, si svolgerà una serata pensata più per il pubblico giovanile e adulto. Alle ore 19.30 4D Teatro si racconta con la condivisione da parte dei 4 partner dei processi e dei risultati con uno sguardo proiettato sul futuro del progetto. Dopo la risottata in terrazza alle ore 20.30, segue alle ore 21.15 il concerto live di José Andrés Tarifa Pardo, in arte Pardo, che proporrà un cantautorato italiano dalle influenze punk-rock. Alle ore 22 Teatro Magro presenta “Opera omnia 2 Disco”, quattro decadi di storia della disco music teatralizzate nella forma di spettacolo-playlist. Si concluderà alle ore 23 con il Dj Set di Strongvilla. E consigliata la prenotazione 351 9178336.