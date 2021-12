Calcio Serie C: MANTOVA-LEGNAGO 1-0 (aggiornamenti)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Martelli. Il Mantova comincia il girone di ritorno ospitando il Legnago, in un derby che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. Le due squadre sono appaiate al 17esimo posto (zona play out). Mister Galderisi, al debutto casalingo, deve fare a meno di De Cenco, Bianchi, Zappa, Bertini e Pedrini. In compenso recupera Zibert e Pilati. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-LEGNAGO 1-0

MANTOVA (4-2-3-1): Marone; Pinton (46′ Esposito), Checchi, Milillo, Panizzi; Messori (46′ Militari), Gerbaudo; Piovanello, Guccione, Silvestro; Paudice. A disp.: Tosi, Marinaro, Darrel, Bucolo, Zibert, Rihai, Pilati, Fontana, Vaccaro. All.: Galderisi.

LEGNAGO (4-3-2-1): Enzo; Ricciardi, Gasparetto, Bondioli, Rossi; Giacobbe (46′ Zanetti), Salvi, Yabre; Contini, Buric (46′ Sgarbi); Gomez. A disp.: Corvi, Gasparini, Antonelli, Ambrosini, Lazarevic, Sgarbi, Milani, Stefanelli, Muteba, Zanetti, Casarotti, Olivieri. All.: Colella.

ARBITRO: Valerio Crezzini di Siena (assistenti: Piazzini di Prato e Linari di Firenze)

RETI: 9′ Paudice

NOTE: Ammoniti: Pinton, Yabre, Rossi. Calci d’angolo: 1-7. Recupero: 2′ + . Spettatori circa 800.

Secondo tempo

58′ Ottimo Mantova in questa fase.

56′ Clamorosa traversa di Guccione!!!! Sponda di Paudice e il capitano spara un missile che centra il montante.

51′ Guccione conquista palla e spara verso la porta. Enzo blocca in due tempi.

48′ Ci prova Yabre da fuori area. Marone c’è.

46′ Subito il Mantova in avanti con Piovanello, respinge il portiere.

Doppio cambio per il Mantova: escono Pinton e Messori, entrano Esposito e Militari. Doppio cambio anche per il Legnago.

Primo tempo

45′ + 2′ Il Mantova non sfrutta un’invitante punizione. L’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Bella partita, Mantova in vantaggio grazie al gol al 9′ di Paudice. A tra poco per la ripresa.

45′ Il gioco è ripreso. L’arbitro concede due minuti di recupero.

43′ Milillo a terra dopo un contrasto di testa che lo lascia stordito.

38′ Sull’ennesimo corner del Legnago la palla arriva a Contini che dal limite spara centrale. Marone blocca senza patemi.

34′ Il Legnago fa collezione di calci d’angolo: già 6 in poco più di mezz’ora.

31′ Sul fronte opposto Gomez dal limite impegna Marone.

30′ Guccione prova la conclusione dalla trequarti, palla alta sopra la traversa.

29′ Doppia occasione per il Legnago: prima Giacobbe impegna Marone, poi Ricciardi manda a lato.

26′ Partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte.

25′ Ancora Mantova vicino al 2-0!!! Silvestro per Paudice, tiro a botta sicura ma Rossi respinge sulla linea.

24′ Il Legnago risponde con un colpo di testa centrale di Yabre.

23′ Mantova vicinissimo al raddoppio: Silvestro per Panizzi, cross al centro, si inserisce Paudice e manda fuori di un niente.

21′ Il Mantova spreca un contropiede 4 contro 2, poi sugli sviluppi ci prova Piovanello la cui girata viene deviata in corner da un difensore.

17′ Tutto ok per Guccione, il gioco è ripreso e c’è il primo corner per il Legnago. Sugli sviluppi colpo di testa di Bondioli e parata di Marone.

14′ Guccione toccato duro, entra lo staff medico.

12′ Il Mantova, rinvigorito dal vantaggio, cerca il raddoppio.

10′ Pinton è il primo ammonito del match (fallo).

9′ Mantova in vantaggio!!!!!! Gerbaudo conquista palla a centrocampo e appoggia a Guccione, che avanza e crossa in area dove il liberissimo Paudice infila di testa il portiere legnaghese.

7′ Partenza infelice per il Mantova. Troppi errori in fase di appoggio.

6′ Un’altra palla persa dal Mantova. Contini si inserisce e impegna Marone con una conclusione da fuori area.

3′ Il Legnago reclama un rigore per un contatto in area tra Gomez e Gerbaudo, ma l’arbitro fa proseguire.

E’ il Legnago a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo. Mantova in maglia bianca con banda rossa, Legnago in nero. Come a Vercelli, i giocatori biancorossi si riuniscono vicino alla panchina per darsi la carica.