Rugby Serie A Elite – Il Viadana riabbraccia Fabrizio Boschetti

VIADANA Un gradito ritorno in casa Rugby Viadana, che riabbraccia il giovane terza linea Fabrizio Boschetti. Milanese, classe 2001, ha mosso i primi passi tra le fila del Rugby Rho. E’ approdato a Viadana per la prima volta nell’estate del 2020 e dopo una stagione di grande crescita è stato convocato da coach Massimo Brunello nella Nazionale U20 con la quale ha disputato anche il Sei Nazioni di categoria. Confermato per la stagione successiva, nell’estate 2022 ha cambiato casacca ed è passato al Calvisano. Ora è arrivato l’annuncio del suo ritorno in giallonero. Boschetti sarà dunque a disposizione di coach Gilberto Pavan e dello staff per disputare la stagione 2023-2024 della Serie A Elite con la maglia del Viadana.

«Ho deciso di tornare a Viadana – spiega la new entry – sia per il gruppo che avevo trovato lo scorso anno, con cui mi ero trovato benissimo, sia per lo staff, ma soprattutto perché anche in passato ho trovato una società che aiuta e sprona i giovani a crescere. Spero mi diano possibilità di ripagare la fiducia che hanno riposto in me ancora una volta».

Anche coach Pavan è entusiasta del ritorno di Boschetti. «E’ un giocatore che già conosce l’ambiente e il contesto di Viadana, capace durante la gestione Fernandez di ritagliarsi un posto da titolare. Un giocatore polivalente che può ricoprire sia il ruolo di terza che di seconda linea, ha doti di saltatore in touche ed è molto intelligente sia in attacco che in difesa. Sicuramente un innesto che apporterà molto al gruppo squadra della prossima stagione». «L’idea è quella di insistere con la politica dei giovani – prosegue Pavan – l’obiettivo di partenza è mantenere la categoria. Nell’ultima stagione abbiamo lottato per un posto nei play off ed è chiaro che l’ambizione è sempre quella, ma poi bisogna fare i conti con la realtà. E’ dunque importante costruire un gruppo competitivo e solido, che possa durare nel tempo e aprire un ciclo. Fondamentale, in tal senso, è stata la promozione in serie A dei Caimani: anche nella prossima stagione saranno Madero e Tejerizo a guidare questa compagine che nel tempo si è consolidata e ha dato modo di giocare ai ragazzi che sono usciti dal nostro settore giovanile, per crescere sul piano tecnico e fare esperienza».