Tamburello Serie A – Il Solferino strapazza l’Arcene nello spareggio di Coppa Italia

SOLFERINO Missione compiuta. Il Solferino strapazza l’Arcene nello spareggio con un doppio 6-0 e si qualifica così per la final four di Coppa Italia di Serie A. Saranno dunque quattro squadre mantovane a giocarsi il trofeo nella fase finale in programma a Segno, in Trentino, prima di Ferragosto. Il Solferino affronterà in semifinale i rivali storici del Castellaro, mentre l’altra sfida vedrà di fronte Guidizzolo e Cavrianese.

Troppo importante la posta in palio e così Pierron, alle prese con il mal di schiena, ha stretto i denti ed è sceso in campo grazie anche ad una infiltrazione. «Il doppio 6-0 si commenta da solo – afferma il dt dei collinari Giampaolo Merighi – non c’è stata partita. Sono contento per la squadra, che ha giocato al massimo, commesso pochissimi falli e concesso nulla agli avversari. Tutti i ragazzi sono stati impeccabili». Sabato sera derby casalingo di campionato con il Castiglione.