Calcio Prima Categoria – Fantini: “Il mio Porto giusto mix di giovani ed esperti”

PORTO MANTOVANO Marco Fantini, confermatissimo tecnico del Porto, è soddisfatto della campagna acquisti operata dal club, ma non si lascia andare a voli pindarici, forse memore del fatto che i favori del pronostico nella passata stagione non hanno portato fortuna. «La società si è mossa bene – afferma – abbiamo inserito in organico giocatori navigati (Vincenzi, Ndiaye, D’Ambrosio, Beggi – ndr) ma anche giovani con una discreta esperienza come Todeschi e Zancoghi, senza dimenticare che abbiamo i nostri giovani sui quali puntare e fare affidamento. Cerchiamo ancora due centrocampisti. Siamo a giugno e mancano tre mesi prima che inizi il nuovo campionato, non mi sembra il caso di fare proclami adesso. Cercheremo di migliorare, questo è sicuro, e sarà molto importante approcciare la stagione con grande umiltà. Sarà poi il campo, come sempre, ad emettere i verdetti. Ed è in campo che dovremo lavorare sodo e dimostrare il nostro valore. Meglio, se possibile, di quanto abbiamo fatto nella passata stagione».