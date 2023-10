Rugby serie A Elite – Il Viadana si rinforza col 21enne terza linea italo-argentino Casasola

Viadana Il giovane terza linea italo-argentino Mateo Casasola, proveniente dal Club Universitario di Mendoza, è un nuovo giocatore del Rugby Viadana. Classe 2002, terza linea, Mateo è dotato di un fisico massiccio: 96 kg distribuiti su 176cm di altezza. Nonostante ciò, predilige un gioco veloce e dinamico, facendo del cambio di passo un suo punto di forza. Cresciuto nell’Universitario Rugby Club, è alla prima esperienza all’estero. «Casasola – afferma Gilberto Pavan – , grazie alle origini italiane del nonno, potrà scendere in campo come equiparato. Potrà giocare sia con i Caimani sia con la prima squadra. Un innesto importante in terza linea, un prospet