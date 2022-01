Raccolta differenziata, i nuovi calendari in provincia

MANTOVA “Consigli per l’ambiente da chi se ne intende: 12 animali ci indicano cosa fare dei rifiuti” è il tema scelto quest’anno da Mantova Ambiente per ricordare attraverso gli Ecocalendari 2022 le buone regole per la differenziata e la riduzione degli scarti.

Mese dopo mese, si è immaginato di dialogare con gli animali, le creature che l’ambiente non lo modificano, ma lo vivono e lo rispettano e, troppo spesso, sono vittime inconsapevoli delle nostre scelte, orientate ai consumi o alla superficialità nei comportamenti. Con gli animali condividiamo il nostro pianeta ed è per questo che abbiamo sentito forte il bisogno, anche se attraverso l’immaginazione, di coinvolgerli e di chiedere loro consigli.

Gli Ecocalendari 2022 – realizzati in 45 versioni e stampati in 160mila copie – sono distribuiti a tutte le utenze, ma sono sempre disponibili sul sito www.mantovaambiente.it, nella sezione di ogni singolo comune.

I nuovi calendari contengono inoltre alcune importanti novità sui servizi gestiti da Mantova Ambiente, di seguito riportiamo le principali:

Acquanegra sul Chiese – cambia il giorno di raccolta del vetro da giovedì a venerdì;

Bozzolo – la richiesta delle chiavi per i cassonetti della raccolta pannolini/pannoloni deve essere effettuata allo sportello Tea, in via Castello;

Castel Goffredo – cambiano i giorni della raccolta dell’organico da martedì/venerdì a lunedì/giovedì e il giorno di raccolta della carta da giovedì a venerdì;

Gonzaga – cambia il giorno di raccolta della carta e della plastica in zona 2, dal lunedì al martedì;

Mantova – cambia il giorno della raccolta del vetro da lunedì a martedì nelle zone 1 e 3;

Monzambano – cambia la settimana di raccolta della carta in zona 2;

Ponti sul Mincio – la raccolta di sfalci e potature è estesa sino alla fine di novembre;

Roverbella – la raccolta di sfalci e potature è estesa su tutto il territorio, con utilizzo del bidone carrellato da richiedere all’ufficio tecnico comunale.

Informazioni su servizi e raccolte sono disponibili anche scaricando gratuitamente dagli store la app “Dove lo Butto?”.