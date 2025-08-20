Rugby Serie A Elite – Sosene Anesi: “Filosofia neozelandese e voglia di vincere al servizio di Viadana”

VIADANA Ieri è iniziata la nuova stagione del Viadana, nella sala stampa dello Zaffanella, con la presentazione ufficiale del nuovo Director of Rugby neozelandese. In una visione gerarchica verticale, si pone tra il ds Ulises Gamboa e gli allenatori Benjamin Madero e Roberto Tejerizo, tutti seduti al tavolo a dare il proprio punto di vista sul progetto tecnico. Apre le danze, in veste di anfitrione, Gamboa che presenta Sosene Anesi, preceduto da un curriculum prestigioso tanto da giocatore quanto da tecnico. «È una formula inusuale – spiega il ds – ma noi crediamo molto nella formazione e Sosene è un top in questo, proprio come lo era German Fernandez quando lo abbiamo portato a Viadana. Lui avrà il compito di formare giocatori e allenatori. Vederlo all’opera sul campo è molto bello e si percepisce la qualità del suo know how». Chiaramente a suo agio il nuovo DoR rivela la sua essenza. «I contatti con Ulises ci sono da anni – spiega – e mi interessa molto il progetto sviluppo che mi è stato presentato, oltre a lavorare con i due allenatori. L’obiettivo? È chiaramente vincere, ma anche dare una filosofia al club come forma di ricchezza. Per me Viadana è al tempo stesso una sfida e un’opportunità di conoscere e portare al club una sorta di modo di vedere le cose alla neozelandese, con il fare subito quello che ti si prospetta e non rendere difficili le cose semplici». La parola che riecheggia è “innovazione”: Madero spiega che i ragazzi sono incuriositi e «ovviamente molto favorevoli al cambio di passo. Stanno tutti lavorando molto bene in vista dell’inizio della stagione che arriverà con la Supercoppa con Rovigo». Proprio della sfida che si terrà al “Fattori” il 26 settembre riprende la parola Gamboa che irrompe: «Per noi una partita con Rovigo non è solo una riedizione della finale scudetto, ma è quasi un derby, per la rivalità che si rinnova da oltre vent’anni e poi il calendario ci porterà da quello splendido e storico stadio ad affrontare le Fiamme Oro a Roma in Coppa Italia». Quando al Direttore Anesi è stato chiesto se il roster fosse al completo, la sua risposta in battuta è stata immediata: «Per un allenatore manca sempre qualche cosa». La replica Gamboa seguita da una lunga risata: «Il tuo lavoro sarebbe troppo semplice se fosse un sì a ogni richiesta!». La chiusura della conferenza stampa è affidata al presidente Giulio Arletti che non risparmia qualche stilettata al vetriolo: «Qui a Viadana seguiamo la nostra filosofia; i nostri giocatori non hanno nomi altisonanti, perché noi cerchiamo uomini che credono in quello che si fa qui e il mondo dei procuratori, soprattutto alcuni, è un qualcosa che deturpa il rugby. Questo è uno sport povero, ancora troppo povero. Chi dimostra di voler stare qui è ben accetto, altrimenti trova le porte aperte». Intanto sono arrivate le ultime due conferme: si tratta del terza linea Marcello Catalano e del seconda linea Filippo Lavorenti.