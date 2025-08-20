Calcio Promozione – Bellini: “Lo Sporting lavora con intensità”

GOITO Prime due settimane di allenamenti per lo Sporting Club, che dal 5 agosto – data d’inizio del raduno – è al lavoro in vista dell’esordio in Promozione, fissato per domenica 14 settembre in casa contro il Castelcovati. Le prime impressioni del mister dei rossoblu Andrea Bellini, sono molto positive: «Sono stati 14 giorni produttivi. Il gruppo sta reagendo bene ai carichi di lavoro e si sta allenando con intensità. Finora ho avuto la squadra quasi al completo – osserva – Da questa settimana potrò invece disporre di tutti gli effettivi, per cui vedremo di prepararci al meglio». Un test importante saranno le amichevoli: primo impegno sabato contro la Dinamo, poi il 27 col Porto, 30 Castellana e 7 col Gonzaga. La rosa dello Sporting ha perso qualche pedina in estate, ma si è adeguatamente rinforzata per il salto: «I nuovi elementi possono dire la loro e la squadra è strutturata oculatamente, anche per le quote. Ora si tratta di trovare l’amalgama giusta». Sugli obiettivi: «Non amo parlarne. Si sa che in una stagione possono succedere tante cose e che bisogna ragionare partita dopo partita. Questo è lo spirito con cui spero che la mia squadra vada in campo – e conclude – Quest’anno, a differenza degli scorsi, non abbiamo il fardello di dover vincere ad ogni costo. Sappiamo che la categoria è dura e che dovremo sudarci ogni punto. Per questo serve un ulteriore salto di mentalità per affrontare allenamenti e partite al 120%. Tutto procedere secondo i piani, si respira ancora grande entusiasmo. Sta a noi continuare ad alimentarlo».