Calcio – “One of us”, il talent social che mette in palio un contratto col Mantova

MANTOVA Ricordate Campioni? Fu il primo esempio di talent televisivo dedicato al calcio. La squadra protagonista era il Cervia, seguita passo a passo dalle telecamere, negli allenamenti settimanali, nella partita domenicale, perfino negli spogliatoi con i memorabili discorsi di mister Ciccio Graziani (senior).

Oggi il talent si adegua ai tempi moderni, dove app e social fanno da padroni. Ed è su questa presa di coscienza che il Mantova lancia “One Of Us, il primo talent social sul mondo del calcio. L’Acm e l’Hellas Verona sono i partner di questa nuova iniziativa, nata per regalare una speranza a tanti calciatori che vogliono ancora coltivare un grande sogno.

Ma di cosa si tratta? One Of Us scopre il talento e premia il merito attraverso un processo di selezione in App, e in una seconda fase attraverso selezioni fisiche sul campo. One of Us è aperto a tutti i giocatori non professionisti che credono in sé stessi e si sentono pronti a mettersi in gioco per il loro sogno. Possono partecipare tutti i calciatori dilettanti di età compresa tra i 16 e i 35 anni. L’iscrizione è gratuita. C’è una sezione maschile ed una femminile. Nella prima fase l’aspirante campione deve girare dei video in cui mostra le sue abilità , in risposta ad una serie di specifiche sfide chiamate “Challenge”. Se accederà alla seconda fase dovrà confermare queste qualità sul campo.

I prospetti che supereranno la parte in App verranno valutati sul campo da tecnici qualificati del Mantova e del Verona: i migliori 22, più 8 riserve, potranno continuare a inseguire il loro sogno giocando la finale. Al termine di questa sfida, i due prospetti che avranno maggiormente impressionato i tecnici firmeranno un contratto con il Verona e col Mantova.

Insomma, una bella opportunità a disposizione di giovani promesse del pallone che, attraverso il talento ma anche l’impegno, possono coronare il sogno di diventare calciatori professionisti.

Per partecipare basta scaricare la App di One Of Us, oppure andare su oneofus.it per scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa.