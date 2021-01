Rugby Top 10 – Lazio-Viadana a rischio rinvio causa Covid

VIADANA Il Covid irrompe in casa Viadana e mette in forse il match di sabato a Roma contro la Lazio (ore 15). Nel team rivierasco, infatti, sono stati riscontrati due sospetti positivi. Lo staff tecnico è in attesa dell’esito dei tamponi per avere un quadro più chiaro. Il lavoro di preparazione, nel frattempo, prosegue. Ricordiamo che Viadana deve recuperare anche il confronto casalingo con l’altro quindici della capitale, le Fiamme Oro. Se dovesse saltare la sfida con la Lazio, i gialloneri tornerebbero in campo sabato 16 allo Zaffanella contro il Mogliano.

Ma, sempre ammesso che si giochi, parliamo del match con la Lazio, fanalino di coda con zero punti. «Non ci sono gare facili – afferma il seconda linea del Viadana Riccardo Schinchirimini – . Quella con la Lazio va affrontata con la giusta mentalità, sin dai primi minuti. Penso che dobbiamo essere più consapevoli delle nostre possibilità, cercando di non commettere errori o comunque limitarli».

Schinchirimini, classe 2000, in seconda linea ha avuto come compagno di reparto Adolfo Caila, che il giudice sportivo ha squalificato per tre mesi per la gomitata che avrebbe rifilato a Chiappini nella gara di Colorno. Di diverso parere è la società viadanese, secondo la quale Caila avrebbe colpito involontariamente l’avversario, e perdipiù con la spalla sinistra. «Adolfo – dice Schinchirimini – è un giocatore esperto, un punto di riferimento per la squadra. Tre mesi sono una punizione eccessiva, non ci voleva proprio. Lo sostituirà Grassi, magari meno esperto ma pur sempre atleta di caratura. Saprà cavarsela».

Schinchirimini è cresciuto nelle giovanili del Viadana. Concluso l’impegno con l’Under 18, ha maturato un’esperienza nei Caimani: «È stata utile – racconta – , in un torneo difficile come quello di Serie B. Poi ho avuto la soddisfazione di giocare nel Top 12 col Viadana. E la scorsa stagione ho anche affrontato la Lazio. In questa stagione German Fernandez mi ha dato fiducia e di questo lo ringrazio. Sono giovane, so che devo migliorare in vari aspetti. Ma cerco di dare il mio apporto col massimo impegno».

Tornando ai fatti di Colorno, il Viadana ha presentato reclamo per la squalifica di tre mesi inflitta a Caila. Nel frattempo, si è vista accogliere l’istanza per la gomitata di Chibalie a Mateu: Chibalie è stato squalificato dal 5 gennaio al 15 febbraio.