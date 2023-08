Alcol ai minori e armi: sanzioni e sequestri

MANTOVA Controlli a tappeto da parte degli agenti della questura di Mantova durante il ponte di Ferragosto appena trascorso. particolare attenzione è stata data ai locali della movida mantovana mirati soprattutto a prevenire la vendita di alcolici a minorenni. Inoltre a livello amministrativo è stato svolto un servizio specifico relativamente alla detenzione di armi. Riguardo alla vendita di alcolici è stata riscontrata una positiva attenzione dei gestori rispetto alla problematica dell’abuso di alcool da parte dei minorenni, e la maggior parte degli stessi si attengono scrupolosamente alla norma che dispone il controllo dei documenti prima della somministrazione di bevande alcoliche. Tuttavia in un locale di San Giorgio Bigarello è stata riscontrata la somministrazione di alcol a un minore di anni 18; il gestore del locale è stato sanzionato amministrativamente. Nei pressi del medesimo locale gli agenti hanno individuato altri due giovani, che sono risultati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale, che sono stati segnalati alla prefettura. Sul fronte dei controlli per la detenzione di armi sono stati ritirati 8 fucili, 4 pistole, 2 armi bianche e 166 munizioni di vario calibro. Recuperato anche materiale rinvenuto dai proprietari nel corso di attività di recupero edilizio di vecchi fabbricati, tra il quale proiettili risalenti alla seconda guerra mondiale ed una bomba a mano risultata già inertizzata.