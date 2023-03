Premiati i ragazzi vincitori del Concorso Lions “Un poster per la Pace”

MANTOVA Da oltre tre decenni i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano, nelle scuole e presso le organizzazioni giovanili, un concorso per opere artistiche molto speciale: Un Poster per la Pace. Realizzare disegni sul tema della pace consente ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, offrendo ispirazione a coetanei e adulti tramite l’arte e la creatività. A livello provinciale, hanno risposto all’appello studenti degli istituti secondari di Mantova, Bozzolo, Carbonara Po, Dosolo, Gazoldo, Gonzaga, Casteldario, Castellucchio, Ceresara, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Piubega, Poggio Rusco, Quistello, Revere, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, S. Giacomo delle Segnate, S. Matteo delle Chiaviche, Sermide, Suzzara, Viadana e Villimpenta. Una giuria esterna di addetti ai lavori ha scelto i migliori elaborati: nell’ordine Pietro Ferriani (IC San Benedetto), Alessia Righi (IC Moglia), Alice Benedusi (IC Quistello) e Aurora Niutta (IC Roncoferraro, menzione speciale), che sono stati premiati nel corso di una bella cerimonia ospitata nella ex Biblioteca Monastica del Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po (MN). Accolti dal padrone di casa, il Sindaco Roberto Lasagna, erano presenti le maggiori autorità lionistiche del Distretto di Mantova, Brescia e Bergamo oltre a dirigenti scolastici, insegnanti e naturalmente famiglie dei ragazzi, che hanno riempito l’intero auditorium. Targhe e riconoscimenti sono stati consegnati a 75 studenti e 25 istituti: si tratta di un concorso in cui tutti, alla fine, sono vincitori perchè impone a ragazzi e adulti di riflettere su un tema, quello della pace, che affligge tutto il mondo e ora, inaspettatamente, anche l’Europa dove qualcuno ha dimenticato la lezione della storia. L’appuntamento è per l’edizione 2023-24, che avrà come tema “Osate sognare”: per i giovani, infatti, un sogno non è solamente desidero o speranza, ma anche percorso, obiettivo, ambizione che richiedono però sensibilità e forte impegno: ai cittadini di domani, il Lions chiede di utilizzare carta e colori per esprimere idee, suggestioni, appelli in grado di tradurre in realtà il loro sogno di un mondo pacifico. Per la cronaca, a livello internazionale il primo premio è andato alla Romania l’Italia si è piazzata al secondo posto exaequo.

La lista dei premiati

1. PIETRO FERRIANI – IC SAN BENEDETTO (prof. Paola Scuteri)

2. ALESSIA RIGHI – IC MOGLIA (prof. Elisa Bertoglio)

3. ALICE BENEDUSI – IC QUISTELLO (prof. Erica Rampani)

Menzione Speciale AURORA NIUTTA – IC RONCOFERRARO (prof. Tiziana Belladelli)

Riconoscimenti a scuole, professori e alunni

Mantova, Bertazzolo/IC MN 3 (prof. Martina Messora)

TERESA BIFFI

Bozzolo (prof. Maria Grazia Rongoni):

AMBRA TUROTTI, RITA EL BOUHALI, CATERINA CANEVARI

Carbonara Po (prof. Martina Compagnoni )

IRIS BUSHAJ, BRITNEY BUSHI, RANIA TONINI

Casteldario (prof. Filippo Mantovani)

NICOLE OCEANE VENTURINI, EMILIA CALZOLARI, DIEGO BRENTARO

Castellucchio (prof. Venera Russo)

ALIDA SACCHI, SARA ZILLI, NICOLE CARFAGNA

Ceresara (prof. Gianni Comini)

AROVA AIT ALLAL, PAOLA PISCIOTTA, LEONARDO ONOFRIO

Dosolo (prof. Paolo Angeli)

ASIA SAVAZZI, EMMA LUSETTI, GIERGIA CARACCIOLO

Gazoldo degli Ippoliti (prof. Gianni Comini)

GIADA CAPELLI, NOURA ABDRABOU, GURMANDIP SINGH

Gonzaga (prof. Verdiana Puma)

CAMILLA ACCORSI, SOFIA ZANETTE, OLGA BATTAGLIOLI

Mantova, Istituto Redentore (prof. Benedetta Giorgi)

ESTER PAVANATO, LINDA INTINI, AURORA MBALLOMA

Moglia (prof. Elisa Bertoglio)

SALESSIA RIGHI, SOPHIA CASTALDO, LORENZO GUALTIERI

Ostiglia (prof. Stefano Circhetta)

HANAA KARBOUCH, ASIA CAI, MANUELA SAVA MIHRECA

Pegognaga (prof. Elisa Pignatti)

MATILDE CAMBI, ALESSIA XELLO, GIORGIA BAZZANI

Piubega (prof. Rosa Acunzo, prof. Gianni Comini)

EVAN COFFETTI, ANITA FRATI, BIANCA MONDADORI

Poggio Rusco (prof. Giona Scanavini)

SOFIA BORSARI, SOFIA AMATI, BENEDICT PRADELLA

Quistello (prof. Erica Rampani)

ALICE BENEDUSI, NEDIA CECCATO, DIANA ZILIOLI 2B

Revere (prof. Daniele Gagliano)

LEONARDO BULFARELLI, CELESTE GUIDETTI, MATTEO TAMASSIA

Rivarolo Mantovano (prof. Maria Grazia Rongoni)

ALESSIA SARZI, GIULIA STELLA, ANDREA STELLA

Roncoferraro (prof. Tiziana Belladelli)

AURORA NIUTTA, AURORA BERNARDELLI, ALICE CORELLI

S. Giacomo delle Segnate (prof. Giada Pongiluppi)

IRIS GEMELLI, EMMA DIAZZI, MIRIAM BOUGHABA

S. Matteo delle Chiaviche (prof. Paolo Angeli)

ANNA CAVALLARI, UMAR TAMANNA

Sermide (prof. Maura Righetti)

SALMA HAFIDI, ARIANNA CHIERICI, TOMMASO MANARA

Suzzara 1 M. Hack (prof. Cinzia Cesareo)

NICOLE MARETTI, FATIMA MAZHAR PAKIZA, SAHILI MANVIR

Viadana Parazzi (prof. Franca Petocchi)

SOFIA PERRI, CHIARA MARIANI, ALICE DE MARTINO

Scuola: Villimpenta (prof. Filippo Mantovani)

PARIS POMINI, SONIA PIVETTI, ROKAIA EL HADDAJI