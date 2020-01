Calcio Eccellenza – Casti, un tabù da sfatare. Gove in emergenza. SanLa senza scelta

Mantova Si torna in campo oggi alle 14.30, con le mantovane d’Eccellenza che puntano al successo. Andiamo con ordine: la Governolese di Ciccio Graziani è l’unica virgiliana a giocare in casa. Al Vicini scende il Prevalle, una squadra che ha trovato, nelle ultime settimane, continuità di rendimento, arrivando da otto risultati utili consecutivi. Per la Gove, invece, sconfitta al Lusetti col Castiglione nel primo impegno del 2020. Ma non basta: tante le assenze pesanti in casa pirata. Mambrin è squalificato, Mariani sarà fuori altre due o tre settimane per uno stiramento, Pernigotti è fuori causa anche lui per infortunio. In forte dubbio anche Rigon: pronto Cenzato a sostituirlo. Sta dunque a mister Graziani trovare soluzioni: «L’emergenza deve essere un’opportunità – spiega Ciccio -: il Prevalle sarà un’avversaria dura da battere. Si sono rinforzati sul mercato, noi dobbiamo trovare gli stimoli per fare bene anche in emergenza». Possibile che in avanti possa esserci il doppio centravanti: Piras-Ghezzi.

Deve dare continuità ai propri risultati il Castiglione, tanto imbattibile in casa, quanto fragile in trasferta. O almeno, questo dicono i risultati. A livello di prestazioni, invece, la dicotomia di rendimento si è dimostrata piuttosto casuale. Della stessa sindrome, ma all’incontrario, soffre il Vobarno, che ospiterà proprio oggi gli aloisiani. I bresciani, invece, toppano spesso in casa. Sarà curioso vedere chi sfaterà il tabù. In casa aloisiana mister Ivan Pelati non può ancora disporre di Daeder e Botticini. Rientra Russo per Conigliaro nell’undici iniziale. Gentili e Barezzani si contendono una maglia da titolare. Dipende in quale posizione Pelati deciderà di schierare Fantoni.

Il San Lazzaro va all’assalto della penultima in classifica Atletico Chiuduno Grumellese: c’è la gara dell’andata (vinta largamente dai bergamaschi) da riscattare. Fortunatamente mister Ghirardi è riuscito a recuperare Mortara e Azzali, rispettivamente infortunato e influenzato, mentre Tosi è out per squalifica. Rientrano a disposizione Visentini e Vladov, che vanno a rimpolpare un centrocampo in cerca di centimetri e qualità dopo la partenza dell’argentino Ferraro, emigrato in Spagna. Ballottaggio in avanti tra Alberini e Rasini: qualora giocasse quest’ultimo, farebbe coppia con Del Bar nel reparto avanzato. Se invece giocherà l’ex Mantova, si passerebbe ad un centrocampo a cinque.