Calcio Seconda Categoria – Frase discriminatoria: 10 turni a Sogliani (Soave)

SOAVE Mano pesante da parte del Giudice sportivo: dieci giornate di squalifica al giocatore del Soave Erik Sogliani, che domenica scorsa avrebbe rivolto una frase discriminatoria a Paul Mens della Roverbellese, a sua volta appiedato per due turni. «In programma domani sera (stasera per chi legge, ndr) la riunione del Direttivo – afferma il presidente Giuseppe Pradella, che non era però presente al match – per capire meglio cosa è realmente successo e su come muoverci».

«In una azione di gioco c’è stato un contrasto e un battibecco fra Sogliani e Mens – spiega il diesse Alansi -, ma non avevamo colto frasi discriminatorie o offensive da parte del ragazzo. Dieci turni di sospensione sono veramente tanti, riuniremo il Direttivo per chiarire alcuni aspetti della vicenda: se il nostro atleta ha offeso l’avversario, dovrà essere pronto a chiedere scusa». Un brutto episodio per una squadra che, in Terza Categoria, aveva vinto anche la coppa disciplina di categoria.

Meglio parlare di calcio giocato: «Il successo sulla Roverbellese che si è dimostrata ottima squadra è meritato, siamo ancora in lizza per poter centrare i play off – conclude il direttore sportivo della società granata -, ci crediamo sino all’ultimo, finché ci sarà la speranza matematica. Domenica in casa della Voltesi sarà dura ma la squadra andrà in campo con l’obiettivo di riuscire a spuntarla. Alla conclusione della stagione regolare mancano solo due turni, è lecito sperare nella conquista degli spareggi, ma non siamo padroni del nostro destino, serve che una delle avversarie segni il passo per centrare l’impresa».