Rugby Top 10 – Viadana, lo start ufficiale il 17 settembre in Coppa Italia. Campionato al via l’1 ottobre

Viadana Il 1° ottobre è la data deliberata dal Consiglio Federale per il calcio d’inizio del Peroni Top 10, il massimo campionato nazionale maschile che assegnerà il titolo tricolore nella finale del 27 maggio 2023, in gara unica in campo neutro. Invariata la formula, con girone all’italiana da dieci squadre, gare di andata e ritorno e accesso alle semifinali per le prime quattro classificate al termine della stagione regolare e sfida per il titolo tra le vincenti del doppio confronto di semifinale (andata 6/7 maggio, ritorno 13/14 maggio). Retrocederà in Serie A la decima e ultima classificata.

Coppa Italia – Le società del Top 10 prenderanno parte anche alla Coppa Italia, a partire dal 17 settembre: due gironi da cinque con gare di sola andata e accesso diretto alla finale dell’8 aprile per le due prime classificate. Ogni squadra disputerà due gare in casa e due in trasferta (più un turno di riposo). Gli incontri della prima fase si disputeranno il 17 e 24 settembre, 4, 11 e 26 febbraio. Il Rugby Viadana è stato inserito nel Girone 2 con Femi Rovigo, Valorugby Emilia, Fiamme Oro e Lyons Piacenza. Nel Girone 1 ci sono quindi Petrarca, Calvisano, Colorno, Mogliano e la matricola Torino.

Il Consiglio Federale ha inoltre ufficializzato le formule e le date dei Campionati Nazionali maschili Seniores, per i quali vengono ripristinate promozioni e retrocessioni, completando così il percorso di ritorno ai regolari obiettivi agonistici.

Serie B – I Caimani, formazione cadetta del Viadana, sono quest’anno nel Girone 2 (a 11 squadre) con avversari del tutto inediti: le emiliane Bologna, Imola, Formigine e Modena, le marchigiane Jesi e San Benedetto, le toscane Florentia, Firenze, Lions Amaranto e Cus Siena. Il campionato inizierà con la prima giornata, domenica 9 ottobre, per concludersi il 14 maggio 2023. La formula prevede gare di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare saranno promosse nella Serie A 2023/24 le prime classificate di ciascun girone, mentre le ultime retrocederanno in Serie C.

«Non capisco con quali criteri la Fir abbia composto i gironi» afferma sorpreso il presidente Giulio Arletti. Gli fa eco il gm Ulises Gamboa: «Abbiamo sempre giocato contro le squadre venete e bresciane, questo cambio non ci piace».