Tennis tavolo – La PaninoLab completa il roster dell’A2 maschile con Piciulin: “E’ il club giusto per emergere”

Bagnolo Ultimo grande colpo di mercato per la PaninoLab Bagnolese, che vuole essere competitiva nel nuovo e difficile campionato di A2 maschile. Il giovane piemontese Gabriele Piciulin va a completare la matricola bagnolese guidata dall’esperto coach Lorenzo Capra. 22 anni, giocatore di 2ª categoria attualmente al 14° posto nelle classifiche nazionali, Gabriele ha già disputato diversi campionati in A2 e A1 e vinto di recente il titolo nel doppio maschile under 21 ai Campionati Italiani a Rimini. Nell’ultima stagione in A2 con la maglia del T.T. Torino ha totalizzato l’88% di vittorie. Un gran colpo, insomma, che darà modo agli sportivi bagnolesi di vedere all’opera e applaudire un giovane talento.

«Quando il responsabile Paolo Frigeri mi ha illustrato il progetto tecnico, non ho avuto dubbi sul fatto che la Bagnolese fosse il club giusto per me – spiega Piciulin – qui ritroverò il tecnico Laurentiu Capra, che mi ha allenato quando ero ancora un bambino e a cui devo gran parte della mia carriera di atleta. Insomma, a Bagnolo ci sono tutti gli ingredienti e l’entusiasmo di cui un atleta ha bisogno».

«Oltre a Laurentiu, con cui ho un profondo legame sportivo – dice ancora Gabriele – giocherò insieme ad Alberto Margarone, Luca Bressan e Marco Frigeri, tutti ragazzi con il quale ho avuto il piacere di rapportarmi in questi anni. C’è il giusto mix di gioventù ed esperienza. Quasi tutti i componenti del team hanno già disputato diverse stagioni in A1. Con quest’organico sarebbe ipocrita dire che siamo una squadra che punta a “galleggiare”. Ovviamente proveremo a salire, anche se la concorrenza è agguerrita. Sarà un campionato duro, da giocare giornata dopo giornata».

«Ho già visto il tifo di Bagnolo e lo trovo un ambiente magnifico – conclude Piciulin – spero di ripagare la società con ottime percentuali, ma questo in realtà è ciò che fanno tutti i professionisti seri, a prescindere dal tifo. Sono in un ottimo stato di forma, mi sono appena laureato vicecampione italiano in singolo U21 e campione italiano di doppio nella stessa categoria, tra l’altro battendo il numero 1 nel ranking assoluto. Spero di mantenere queste prestazioni, certamente lavorerò per farlo. Forza Bagnolese!».