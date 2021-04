A Castelbelforte 40 nuovi alberi a dimora al posto di quelli ammalorati

CASTELBELFORTE – Proseguono a pieno regime i lavori di risanamento e messa in sicurezza dei parchi pubblici di Castelbelforte. In questi giorni l’amministrazione comunale ha provveduto alla potatura generale dei giardini centrali di Piazza 4 Novembre, notoriamente il luogo delle principali manifestazioni e feste gastronomiche del paese. «Come avvenuto in precedenza per i filari di tigli posti in fregio alle scuole elementari, anche in questo caso l’intervento si è reso necessario per una serie motivi: da una parte la necessità di sfoltire e abbassare i tigli che nel corso degli anni avevano raggiunto altezze imponenti, dall’altra quella di rassettare il problema delle radici che nel tempo hanno sollevato la pavimentazione di marciapiedi e asfalti circostanti. In particolare – precisa il sindaco Massimiliano Gazzani – diversi alberi nel corso degli anni si erano ammalati in maniera tale da comprometterne la stabilità e rappresentando contestualmente un serio pericolo per l’incolumità dei tanti bimbi e di tutti coloro che frequentano i giardini (all’interno dei tronchi e dei rami principali si erano create delle fessure cave molto ampie e profonde, ndr). Prima di realizzare i lavori è stato svolto uno studio approfondito con analisi sul campo da parte dell’agronomo esperto Marco Bernardelli , con il quale si è dapprima condiviso quali fossero gli interventi più appropriati, posto che tra gli obiettivi principali vi è quello di conservare e tutelare il patrimonio arboreo rappresentato dagli storici tigli. Preso atto, non senza dispiacere, che per alcuni di questi non era possibile un recupero in sicurezza, non si è potuto fare altro che abbatterli; tuttavia il programma dei lavori prevede già nelle prossime settimane la loro sostituzione». La fase successiva dell’intervento vedrà la messa a dimora di 40 nuovi esemplari di tilia hybrida argentea. Per i lavori manutentivi e la nuova piantumazione, affidati alla ditta del posto “Area Verde”, la spesa stanziata dal Comune ammonta a circa 37.000 euro. «Quando la pandemia da Covid-19 sarà terminata e si potrà finalmente tornare all’auspicata normalità – conclude Gazzani – la cittadinanza potrà ritrovarsi in un parco ancor più verde, accogliente e sicuro.

Matteo Vincenzi