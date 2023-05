Running in the rain: festa bagnata per gli eroi della Maratona della Battaglia

Curtatone La giornata dedicata alle mamme ha visto oltre 600 podisti cimentarsi nella Maratona della Battaglia. La pioggia non ha risparmiato il già faticoso snocciolarsi degli atleti nella prima maratona disputata a Mantova sulla distanza più lunga, nel ricordo della battaglia che a Montanara e Curtatone, nel 1848, vide le truppe di giovani italiani cercare di fermare l’avanzata degli austriaci capitanati da Radetzky. Una giornata all’insegna dello sport nel senso più puro, in cui non era importante vincere, ma concludere il percorso, fosse di 9, 21 oppure 42 chilometri. Gli ultimi arrivi si sono protratti alla scadenza delle cinque ore di gara. Soddisfazione dei vincitori – hanno trionfato l’inglese Robbie Britton e Natascia Pizza – ma soprattutto di chi è arrivato comunque al traguardo, come testimoniano i sorrisi a nascondere la fatica. Per chi scrive anche la soddisfazione di essere stato a bordo di una macchina dell’organizzazione e l’emozione di vivere sul campo la gara.

L’evento, catalogato in classe A World Athletics, punta ad arrivare tra le prime dieci maratone in Italia ed è stato organizzato da Club Super Marathon Italia, che organizza maratone in tutto lo Stivale. Partenza alle 9 in perfetto orario al Boschetto, dove era previsto anche l’arrivo. Un solo ingrediente, la passione per la corsa, e lo hanno testimoniato anche i runners della prima Maratona della Battaglia. Nel percorso a misura di maratoneta non sono mancati stimoli culturali, educativi e turistici per valorizzare il nostro territorio, con due gare in una, oltre alla Corri Curtatone Corri che ha visto al via una cinquantina di partecipanti. Nella mezza maratona e nella Maratona in campo maschile sono stati protagonisti da subito gli attesi Alessandro Zanca e l’inglese Robbie Britton. Il primo, portacolori della Recastello Radici Group, ha impresso un ritmo impressionante dai primi km della mezza maratona e, viaggiando ai 3’26 al km, si è imposto con l’ottimo tempo di 1:12.21, davanti a Mattia Barbaglio (We Are Runners) secondo con 1:17.11. Terzo classificato Roberto Tognari (Gp Parco Alpi Apuane) in 1:21.00. Nella mezza maratona femminile la vittoria è andata a Lorenza Comini (Gruppo San Pio X) in 1:35.07 davanti ad Enrica Massera (Cremonacorre) in 1:45.02 e Katarzina Kuc (Rivarolo del Re) in 1:51.38.

L’inglese Robbie Britton non ha tradito i favori del pronostico nella gara più lunga, mentre Alessio Loner e Gioacchino Rinaldi hanno battagliato per il secondo posto ottenuto poi da Loner. Tempo del vincitore 2:31.24. Natascia Pizza (Gs Carlo Buttarelli) ha preceduto Alessia La Serra e Virna Loana Meccia nella maratona femminile.

Per Super Marathon Club sono stati operativi il presidente Paolo Francesco Gino ed Enzo Maria Caporaso, direttore generale della Maratona della Battaglia. A fare gli onori di casa, al Boschetto, il sindaco di Curtatone Carlo Bottani e Matteo Totaro, consigliere delegato allo sport, che hanno espresso parole di elogio per i circa 100 volontari che hanno reso possibile il tutto. Arrivederci al 2024.