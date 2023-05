Calcio 3a Categoria – Cerlongo e Voltese pareggiano e si danno appuntamento ai play off. L’Atletico aspetta in finale

Cerlongo Nonostante la pioggia e la brutta giornata, a Cerlongo va in scena una bella partita che, visto l’1-1 finale che conferma le posizioni in classifica, rivedremo domenica nel primo turno dei play off.

Il Cerlongo parte fortissimo e nei primi 25 minuti crea quattro occasioni nitide sbagliate clamorosamente da Salah, Franzini, Rebecchi e Berti. Dopo il forcing iniziale, la squadra di Dalzini cala di ritmo e la Voltese, con tutta la sua esperienza e tecnica, si fa pericolosa con un paio di calci piazzati. Nel secondo tempo lo Juniors cerca di fare la partita, ma non riesce mai a concludere sbagliando sempre l’ultimo passaggio. Al 67’, il difensore Mutti cerca di tenere in campo una palla destinata in fallo laterale e la regala di fatto a Togni, che dal limite lascia partire un destro imprendibile per Grimaldi: Voltese in vantaggio. Il Cerlongo subisce il colpo, ma non sbanda e trova il pareggio dieci minuti dopo con Tomasi, ex di turno, di testa su azione d’angolo. Finisce 1-1 una bella sfida tra due ottime squadre, che si danno appuntamento a domenica per i play off.

Partita di fine stagione a Castiglione, nella quale il risultato non contava, con l’Atletico che comunque è in attesa di disputare i play off. Gli aloisiani vincono sul velluto con il fanalino Casteldariese: la gara si conclude 6-1 per i padroni di casa. L’Atletico schiera in campo i giocatori che durante la stagione hanno giocato meno, ma che comunque sanno bene il fatto loro come dimostra appunto il 6-1 finale con doppietta di Rastelli, gol di Brunetti, Perdeda, D’Alessandro su rigore e Romano.

L’Atletico ha disputato un girone di ritorno stellare, vincendo 13 partite su 16, pareggiandone due e con una sola sconfitta col Cerlongo. Alla fine il distacco dalla capolista Pegognaga è di un solo punto. Ma il campionato non è finito. Qualificata di diritto alla finale dei play off, la squadra di Castiglione aspetta la vincente della sfida del primo turno tra Juniors Cerlongo e Voltese.

RISULTATI ULTIMA GIORNATA

Rapid Olimpia-Sustinentese 2-0

Atletico Castiglione-Casteldariese 6-1

Robur Marmirolo-Guidizzolo 4-1

Juniors Cerlongo-Voltese 1-1

Castellucchio-River 1-2

Moglia-Segnate 3-5

Mantovana-Sporting Pegognaga 2-1

Borgo Virgilio-Union Colli Morenici 3-0

Ha riposato: Don Bosco

CLASSIFICA

Sporting Pegognaga 74

Atletico Castiglione 73

Juniors Cerlongo 67

Voltese 66

Borgo Virgilio 60

Moglia 57

Segnate 56

Mantovana 54

Don Bosco 48

Union Colli Morenici 45

Rapid Olimpia 41

River 41

Robur Marmirolo 38

Sustinentese 18

Guidizzolo 12

Castellucchio 11

Casteldariese 10