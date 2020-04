Prorogato il bando sostegno alla solidarietà

MANTOVA È di 7000 euro il premio di sostegno alla solidarietà 2020 di Lions Club Mantova Ducale. Il bando per le associazioni di volontariato mantovane è stato prorogato al 15 maggio. Il bottino economico è stato presentato e pubblicizzato a fine gennaio dal presidente Nicola Sodano alle associazioni di volontariato. Il nuovo termine di presentazione delle richieste, permette ad un ulteriore numero di onlus di presentare domanda al Lions club di Mantova ducale, presso via don Enrico Tazzoli 30, 46100 Mantova. I benefattori del premio pecuniario sono i Lions ed il Leo club Mantova ducale, associati al Lions club International. La somma a disposizione del portafoglio della onlus dovrà essere investita per il perseguimento del proprio fine sociale. Il denaro sarà finalizzato all’acquisto di una o più attrezzature per la realizzazione di un progetto di servizio per la collettività mantovana. L’esito sarà comunicato il 30 maggio. (vlp)