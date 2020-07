Canneto – Tronchi e ramaglie sotto il ponte stradale

CANNETO SULL’OGLIO Cala la piena dell’Oglio e nell’alveo del fiume è spuntata una montagna di legni e detriti trascinati dalla corrente dell’acqua: alla base dei piloni del ponte stradale sul fiume che unisce Canneto sull’Oglio a Piadena lungo l’Asolana si sono ammassati infatti detriti e tronchi che per ragioni di sicurezza andranno rimossi.

I già numerosi detriti legnosi costituiti in gran parte da rami e tronchi di varie dimensioni, che si erano incagliati in buona quantità nel corso dei mesi di febbraio e di marzo, negli ultimi tempi sono decisamente aumentati e il problema dovuta alla presenza dei detriti legnosi continua a peggiorare.

Rami e tronchi che in genere non provocano particolari problemi per la sicurezza e la staticità dell’infrastruttura, anche se però è bene ricordare quanto avvenne il 22 luglio 2010 a Calvatone, dove in seguito ad un incendio doloso dei materiali legnosi che si erano affastellati contro uno dei piloni, il secolare ponte in ferro che collega Calvatone ad Acquanegra sul Chiese fu chiuso alla circolazione stradale per alcune settimane. Il ponte di Canneto sull’Oglio, a marzo, era stato oggetto anche di alcune prove di carico effettuate dal servizio gestione e manutenzione delle strade provinciali – settore regolazione circolazione stradale dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Mantova. Problematiche analoghe al ponte stradale tra Canneto sull’Oglio e Piadena si verificano anche in altri punti di attraversamento dei fiumi Oglio e Po. Molte sono le proteste arrivate dai cittadini che hanno potuto vedere i rami fermi accanto al ponte passeggiando sull’argine del Chiese.

“Occorrerebbe che qualcuno spostasse questo marciume – ha detto una persona – . Manca controllo, la situazione potrebbe diventare pericolosa nel momento in cui dovesse rialzarsi il livello del fiume”.