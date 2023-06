Tamburello Coppa Italia: Cavrianese-Castiglione vale un posto alla final four

Mantova Cavrianese e Castiglione scendono in campo questo pomeriggio, a Cavriana (ore 16.30), per disputare lo spareggio che vale la qualificazione alla fase finale di Coppa Italia di serie A, in programma a Segno a cavallo di Ferragosto. Mercoledì prossimo saranno invece Solferino e Arcene a giocarsi l’ultimo pass. Castellaro e Guidizzolo aspettano le vincenti in semifinale. Nel massimo campionato, la Cavrianese è terza e viene dal successo casalingo nel derby col Ceresara, mentre gli aloisiani hanno perso (giocando male) ad Arcene ma conservano la sesta piazza. Le due squadre si affronteranno anche domenica prossima, stavolta a Castiglione, per la seconda giornata di ritorno; all’andata la Cavrianese ha vinto per 2-1.

«Pensiamo a un impegno per volta – dice Oscar Tondini, presidente della Cavrianese – la sfida di Coppa Italia è molto importante e faremo di tutto per vincerla». «Sarà durissima – avverte, da casa Castiglione, il presidente Mario Margoni – ma di sicuro le motivazioni non mancano alla squadra, anche se Belluardo non è al massimo della condizione, mentre sta recuperando Federico Pastrone».