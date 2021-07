Calcio Serie C – La Figc conferma le bocciature. Mantova, cresce l’attesa per i gironi

MANTOVA Era nell’aria, ma fa comunque effetto: nessuna delle 6 società bocciate dalla Covisoc è stata “salvata” in appello. Il Consiglio Federale di ieri ha ratificato le esclusioni di Novara, Carpi, Sambenedettese, Paganese e Casertana dal prossimo campionato di Serie C, oltre a quella del Chievo in B. La Casertana paga la mancata presentazione della fideiussione al momento dell’iscrizione, mentre il peccato degli altri 5 club ha origine nel mancato rispetto di alcune scadenze col Fisco.

Alle bocciate resta adesso un’ultima possibilità: ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni. La parola definitiva è attesa entro il 27 luglio. Quel giorno dovrebbero essere compilati i gironi della Serie C 2021-22.

Il Mantova segue gli eventi da spettatore interessato. In viale Te importa sapere l’identità delle prossime avversarie. Diciamo subito che nulla dovrebbe cambiare rispetto alle previsioni: i biancorossi erano destinati al girone A e lì probabilmente finiranno. Al momento la situazione è la seguente: con la bocciatura del Chievo, il Cosenza verrebbe riammesso in Serie B. In C sarebbero invece 7 i vuoti da colmare, considerato che sono saltati 5 club, che un altro (il Gozzano) ha rinunciato ad iscriversi e che il Cosenza appunto sembra destinato a tornare tra i cadetti.

Per riempire tali vuoti, si ricorrerà alternativamente a due graduatorie: quelle delle partecipanti ai play off di Serie D; e quella delle retrocesse dalla C alla D. Nella prima c’è al comando l’Aglianese, seguita da Fc Messina, Picerno, Latina, Castellanzese, Arzignano ed altre ancora. La seconda non è stata resa nota, ma dovrebbe vedere la Lucchese in pole position, seguita da Pistoiese e Arezzo. È importante sottolineare che non possono essere ripescate società che lo sono già state nelle ultime cinque stagioni, né quelle incappate in illeciti sportivi (Picerno) o sanzioni amministrative.

Tornando al probabile girone del Mantova (con squadre del Nord Italia fino all’Emilia esclusa), ha perso due club: Gozzano e Novara. Tre le candidate a prenderne il posto: Virtus Entella, Olbia e Piacenza. Ma non è escluso un “taglio” dell’Emilia Romagna, con le emiliane nel girone A e le romagnole nel B. Sarebbe il massimo per i tifosi mantovani, che ritroverebbero i derby con Modena e Reggiana. Sarà comunque difficile, perchè le emiliane sono 4 (ci sono anche Piacenza e Fiorenzuola) e i posti disponibili 3. Al momento le probabili compagne di viaggio dell’Acm restano: Albinoleffe, FeralpiSalò, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Sudtirol, Trento, Triestina, Virtus Vecomp. Attendiamo i prossimi giorni per conoscere le due rimanenti.