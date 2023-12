Si avvicina l’appuntamento con Madame in piazza Sordello

Mantova Tutto pronto a Mantova per la grande festa in piazza Sordello, l’ultimo dell’anno. La città attenderà con Madame, l’artista femminile che sta facendo la storia della musica italiana contemporanea, l’arrivo del nuovo anno.

Ritorna quindi il grande palco nel centro cittadino per vivere in musica le ultime ore del 2023. Un anno che ha visto Mantova consacrarsi definitivamente come una delle capitali italiane della musica dal vivo, grazie alla costante attenzione dell’amministrazione comunale e alla rinnovata collaborazione con Shining Production, che hanno permesso di proporre una programmazione di eventi musicali e culturali di alto livello. Il 31 dicembre la festa in piazza Sordello sarà come sempre a ingresso gratuito, un’occasione per celebrare con i cittadini, i numerosi visitatori e turisti la notte più attesa dell’anno.

Madame salirà sul palco alle 22.30. L’artista vicentina nei suoi live è in grado di ricreare un’atmosfera magica, di straordinaria bellezza.

Il 2023 per lei è stato sicuramente un anno pieno di soddisfazioni e traguardi importanti. Il suo secondo album “L’amore” (https://sugarmusic.lnk.to/Madamelamore; Sugar), uscito il 31 marzo, ha debuttato alla #1 della Top Album Fimi. Quattordici tracce in cui racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature. Ad aprire la serata, alle ore 21.30, sarà la formazione mantovana dei Teasers. Ad accogliere il pubblico dalle 21 musica di sottofondo selezionata da Radio Bruno. Confermato anche il consueto spettacolo dei fuochi pirotecnici, in previsione subito dopo la mezzanotte sul lungolago e, a seguire, ancora tutti in piazza Sordello, per ballare con i grandi successi selezionati da Radio Bruno con il dj Roberto Melotti. Madame è la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, riconoscimenti che la confermano cantautrice d’eccezione. Accanto ai premi per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 40 certificazioni tra platino e oro in soli 4 anni e ha conquistato gli spettatori in un tour sold out, che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi. Il suo ultimo album “L’amore”, certificato oro, include la hit multiplatino “Il bene nel male”, presentata a Sanremo 2023 e il nuovo singolo “Aranciata” (disco d’oro).